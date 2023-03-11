Спецподразделение "Кракен" ликвидировало вышки наблюдения на территории России

Об этом сообщает официальный телеграм-канал "Кракена".

"Силами противотанковой группы спецподразделения KRAKEN уничтожены две автономные вышки наблюдения "Муром" в Брянской и Курской областях", - говорится в сообщении.

Эти вышки корректируют российскую артиллерию, сопровождают вражеские ДРГ, блокируют деятельность сил обороны Украины и наблюдают 24/7, что происходит на нашей территории в 15 км.