Спецподразделение "Кракен" ликвидировало вышки наблюдения на территории России
Украинские защитники уничтожили две вражеские вышки наблюдения, расположенные на территории России
Об этом сообщает официальный телеграм-канал "Кракена".
"Силами противотанковой группы спецподразделения KRAKEN уничтожены две автономные вышки наблюдения "Муром" в Брянской и Курской областях", - говорится в сообщении.
Эти вышки корректируют российскую артиллерию, сопровождают вражеские ДРГ, блокируют деятельность сил обороны Украины и наблюдают 24/7, что происходит на нашей территории в 15 км.
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