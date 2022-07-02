Спецподразделение Kraken ликвидировало вражеский штаб, позицию и артиллерию. Есть видео
Украинское спецподразделение Kraken опубликовало видео ликвидации штаба, позиции и артиллерии противника
Видео появилось в телеграмм-канале подразделения .
Украинские бойцы сняли уничтожение штаба, позицию российских захватчиков. Вражеская артиллерия отстреливалась, но получила ответ от наших защитников.
"Доброе утро, Украина! На несколько десятков захватчиков стало меньше. Слава Украине!" – прокомментировали видео бойцы.
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