Спецподразделение "Карлсон" подняло украинский флаг на левобережье Херсонщины

Видео было опубликовано на официальной странице спецподразделения "Карлсон" в фейсбуке.

Точная локация, где украинские бойцы сумели поднять флаг, пока неизвестна. Сообщается только, что это левый берег Днепра.

"Первый украинский флаг на левом берегу Днепра. Этот флаг подняли бойцы спецподразделения "Карлсон". Это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонщины! Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!", - пишут под роликом.

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В Херсоне на период 3-5 декабря снимается запрет на пересечение реки Днепр на участке Речной вокзал в светлое время суток.

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