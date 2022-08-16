Несмотря на то, что всемирную славу снискало немало художников, так или иначе связанных с Украиной, признания украинского измерения в их творчестве до сих пор не состоялось. А их украинская идентичность (в случаях Казимира Малевича, Давида Бурлюка или Александра Архипенко) или мощное влияние на их творчество украинского народного искусства (как это было с Соней Делоне или Александрой Экстер) все еще находятся в густой тени бренда "российского авангарда".

Чтобы изменить эту ситуацию, необходимы колоссальные усилия украинских культурных институций и академического сообщества. Первые шаги на этом пути уже сделаны, и каким бы нелегким он ни был, его все же нужно пройти до конца.

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Как Россия за нефтедоллары покупает культурный капитал

В 2017 году в нью-йоркском Museum of Modern Art прошла выставка "Революционный импульс: подъем российского авангарда". Несмотря на однозначное национально окрашенное название, на выставке были представлены работы не менее десяти художников, которые имели сложные идентичности, но принадлежат, по крайней мере, частично к украинскому авангарду. Среди присвоенных россиянами деятелей такие известные во всем мире художники, как Казимир Малевич, Владимир Татлин, Александра Экстер, Давид Бурлюк и даже Александр Довженко.

К этой выставке, спонсируемой российским меценатом и организованной самым уважаемым институтом, пропагандирующим современное искусство в США, у специалистов сразу же возникло множество вопросов. С одной стороны, возникли многочисленные ошибки в подписях к работам, а с другой, само название выставки указывало на подыгрыш российским властям, взявшимся за отождествление уже раскрученного бренда "российский авангард" с российской революцией. И это несмотря на то, что авангард как художественное явление на территории российской империи сформировался с 1907 по 1914 год и в это время был тесно связан с Украиной.

Креативный директор Украинского института Татьяна Филевская считает, что такое отождествление должно привести к очевидному выводу о "великой русской культуре" и "великой России". Очевидно, что мотивация здесь лежит в сфере "мягкой силы", культурной дипломатии.

И эта выставка, как и многие другие, продемонстрировала стратегию России: покупку за нефте-газовые деньги культурного капитала, авторитета на международной культурной арене. Ведь имидж государства, ставшего одной из колыбелей мирового авангарда — чуть ли не ценнее авторитета, обретенного "большим русским балетом" или творчеством Толстоевского.

Ежи Онух, экс-директор Польского Института в Украине и США, определяет, что "культурная дипломатия - это продажа имиджа страны средствами культуры". Причем осуществляется эта продажа за немалые бюджетные вливания.

А госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова так прокомментировала усилия российской дипломатии в сфере культуры: "В течение последних десятилетий миллионы долларов США, если не больше, были потрачены на развитие "мягкой силы" России. Фонды "Русский мир", "Россотрудничество" и многие другие неправительственные фонды, созданные олигархами как в США, так и в Украине. И это должно прекратиться, потому что теперь мы видим, что они продолжают использовать это как оружие для защиты России любыми возможными способами".

"Мощное культурное наступление" российской наглости

Кроме конструирования собственного культурного образа, "мягкая сила" российской культурной дипломатии выполняет еще одну весомую задачу - лишает Украину имиджа одного из важных источников мирового авангарда. "Россия делала и делает вид, что украинского авангарда не существует вообще. И приучила к этому мир", - отмечает искусствовед Дмитрий Горбачев.

Его мнение дополняет один из известнейших исследователей творчества Казимира Малевича, француз Жан-Клод Маркаде: "Уже несколько десятилетий я борюсь против российской культурной агрессии, которая сейчас усугубляется из-за политической ситуации. Активная русификация продолжается. Во всех своих книгах и статьях я ей противодействую, термин "украинский". Россияне же им не пользуются, говоря, например, "киевский", указывая, что Малевич поляк. На последней выставке Малевича в галерее Тейт он был представлен исключительно как русский художник, без упоминания о связях с Украиной. Для них он до сих пор российский художник.

Российские чиновники художественной отрасли не скрываются, не подбирая слова комментируют подобные достижения собственной культурной дипломатии. В недавнем интервью директор Эрмитажа Михаил Пиотровский таким образом связывает нарративы о "спецоперации" и выставках российских музеев за границей:

"Наши последние выставки за рубежом - это просто мощное культурное наступление. Если хотите, своего рода спецоперация. Которая многим не нравится. Но мы наступаем. И никому нельзя дать помешать нашему наступлению... До начала "спецоперации" в Украине выставки российских музеев были повсюду... Это и была наша, если хотите, спецоперация, большое культурное наступление".

Очевидно, среди упомянутых Михаилом Пиотровским выставок было немало посвященных именно "российскому авангарду". Например, только в 2013-2014 годах выставка под красноречивым названием "Казимир Малевич и русский авангард" прошла сразу в трех городах - Амстердаме, Бонне и Лондоне. При этом украинский аспект творчества Малевича традиционно игнорировали.

Так, по словам слависта Феликса Филиппа Ингольда, "есть кое-что, что объединяет Художественный музей Базеля в Швейцарии с его небольшим, но заслуживающим внимания собранием работ Малевича и Выставочного зала в Бонне в Германии с масштабной выставкой работ того же Малевича. Как в Базеле , так и в Бонне кураторы выставок чествуют художника как выдающегося героя революционного авангардного искусства России. И там, и там намеренно забывают об украинском происхождении художника".

Упомянутое Михаилом Пиотровским "наступление" осуществлялось не только через выставки - здесь применяется широкий спектр инструментов. От работы с искусствоведами, получавшими доступ к материалам, связанным с авангардом в российской империи и советском союзе, до тематических мер, пропагандировавших русскую культуру.

Экс-глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская утверждает, что многие художники, которых россияне привыкли называть русскими, на самом деле бежали из России и никогда не называли себя россиянами. Например, Александра Экстер приехала в Украину, чтобы получить паспорт УНР, а при этом на весь мир она позиционируется как российская художница.

Любовь Цыбульская подчеркивает: "Россия пытается показать, что имеет большую, богатую культуру. Якобы она не агрессор, раздувающий войны, а на самом деле культурная нация".

Благодаря таким целенаправленным усилиям советской, а затем и российской культурной дипломатии в академической среде (а за ним – и в массовой культуре) утвердился взгляд на многих художников, тесно связанных с Украиной, как на представителей именно "русского авангарда".

Речь идет как о Казимире Малевиче, Давиде Бурлюке или Александре Архипенко, которые прямо идентифицировали себя украинцами, так и о Соне Делоне, Александре Экстер или Владимире Татлине, для которых украинское искусство, прежде всего — народное, стало важным источником вдохновения, несмотря на общепринятое представление об интернационале. их творчеству.

Не в последнюю очередь такие стереотипы утвердились из-за умалчивания и сокрытия украинского контекста авангардного искусства. А еще потому, что украинской культуре на протяжении долгого времени навешивали ярлыки "хуторянской", "этнографической", чуть ли не сплошь "китчевой", гопашно-шароварной и откровенно антисовременной. Разве такая культура способна приложиться к рождению авангарда?

Переатрибуция украинских художников: в начале нелегкого пути

Впрочем, даже осознавая себя украинцами, художники авангарда не творили "националистическое" искусство. И большой ошибкой будет сводить все их творческие наработки исключительно к украинскому контексту.

"Присвоить авангард с националистических позиций на уровне практических действий вроде и возможно, вот только он тогда перестает быть авангардом. Его универсалистский смысл, его всемирность, его направленность в универсализированный и постнациональный мир - все это становится невозможным. Приходится вместо этого повторять какие-то басни о том , что Малевич любил сало", - утверждает по этому поводу художник Никита Кадан.

А Александр Архипенко в одном из писем к своему брату, министру времен Директории Евгению Архипенко пишет: "Наше несогласие в художественных вопросах следует из того, что ты националист и на искусство смотришь сквозь призму национальности, а я художник и на национальность смотрю сквозь призму искусства, я стараюсь отразить себя в искусстве, и если в моей крови есть доля украинской эстетики (не сюжеты), то она отражается в моих формах. С украинским творчеством я знаком и очень его люблю. Нужен стиль, а он был у древних украинцев".



Значит ли это, что любые попытки вернуть Казимира Малевича или Александру Экстер в украинский контекст непременно будут подвергаться обвинениям в украинском национализме и будут отвергаться академическим сообществом, а дальше и более широкой публикой? На самом деле здесь все зависит от методов, которыми будут донесены месседжи о таком контексте.

Генеральный директор Украинского института Владимир Шейко рассказывает, что это учреждение уже активно работает над переатрибуцией присвоенных Россией художников, чьи работы есть в коллекциях ведущих музеев мира.

Шейко при этом отмечает, что переатрибуция художников, писателей или других деятелей культуры это очень долгое дело. Ведь мировое академическое сообщество долгое время исследовало конкретные фигуры и их наследие в контексте определенных национальных маркеров, и их изменение или даже дополнение необходимо тщательно и аргументированно доказывать.

Для того чтобы открыть миру украинское измерение авангардного искусства, нужно много времени, средств и организационных усилий. Полномасштабное вторжение России в Украину может дать импульс этому процессу, к тому же волна поддержки открывает двери перед украинской культурой по всему миру.

В том же Museum of Modern Art сейчас проходит выставка "In Solidarity", представляющая творчество "художников, родившихся на территории современной Украины", в частности — Архипенко, Делоне, Малевича и Ермилова.

И пусть в описаниях к ней нет акцента на принадлежности этих художников именно к украинскому авангарду, однако это уже можно считать примером их вынесения за пределы смыслового поля российского авангарда. Путь их переатрибуции будет нелегким, но все же он не преодолен.