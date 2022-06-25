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Спецоперация РФ может быть не в Мозыре, а на другом белорусском объекте, – генерал-майор Ягун

25 июня, 2022 суббота
11:32
война с Россией

Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, заместитель главы СБУ (2014-2015 гг.) считает, что проведение РФ спецоперации в Мозыре было бы безумием, потому что это небольшой городок, в котором сейчас на фоне паники по поводу запланированных терактов уже созданы гражданские дружины для поиска диверсантов в городе

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Генерал-майор прокомментировал ситуацию вокруг информации о подготовке провокации РФ в белорусском Мозыре.

"Здесь есть две составляющие. Во-первых, россияне действительно могут это сделать. Но не думаю, что в Мозыре, потому что там уже паника. Я вчера общался с белорусами, которые рассказывают о формировании гражданских дружин в Мозыре, которые ходят по домам и ищут условных диверсантов. То есть провести в Мозыре какую-то спецоперацию, а это отмечу небольшой городок, было бы безумием. Но вместе с тем есть много объектов в Беларуси, где действительно могут это сделать. А они могут это сделать" - отметил генерал-майор.

Виктор Ягун объяснил, что проблема неготовности белорусской армии и невозможности самостоятельно заходить на территорию Украины, потому что это будет самоубийство как для их армии, так и для самого режима Лукашенко.

"Это понимает Лукашенко и его муртады, и, видимо, он объяснял Путину, что если бы российская армия взяла Киев за четыре дня, то мы наверняка присоединились бы, а сами мы не можем ничего предпринять на фронте боевых действий. И я так понимаю, что сорвавшись с катушек Путин, никаких аргументов не слышит и просто настаивает на присоединении белорусской армии», – прокомментировал генерал-майор.

Ягун отметил, что сейчас Беларусь пошла другим путем, и не столько участвует военнослужащими, а, как уже известно, передает РФ боеприпасы и технику с белорусских складов.

"И есть информация, что разрешили безо всяких оговорок подписывать контракты для отдельных военнослужащих с Российской Федерацией и в униформе РФ действительно воюют на их стороне против нас. Таким образом пытаются подтянуть военных, чтобы получить боевой опыт для отдельных своих военнослужащих. Но непосредственное участие Беларуси под своим флагом на территории Украины пока не предвидится" – подытожил Виктор Ягун.

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