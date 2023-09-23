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Спецоперация "Крабовая ловушка": силы ССО попали в штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей

23 сентября, 2023 суббота
07:45
Война с Россией

В пятницу, 22 сентября, в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства

Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

"Вызывающая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди оккупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Как добавляют в ССО, данные были переданы воздушным силам для нанесения поражения.

"Детали проведения (спецоперации - ред.) станут известны, когда это будет возможно", - подчеркнули в Силах спецопераций ВСУ.

Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле Луначарского театра упал обломок ракеты.

В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ "разбросаны на сотни метров". К месту происшествия следует "большое количество" скорых.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано "даже выбитых окон". На месте инцидента ликвидируют пожар.

В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.

В то же время позже пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.

В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен вражеский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных Силах Украины написало, что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украина предоставила Великобритания.

Украина
Россия
Крым
російська армія
военные силы Украины
ССО
ракетний удар
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