Спецоперация "Крабовая ловушка": силы ССО попали в штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей
В пятницу, 22 сентября, в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ был поражен штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Ракета попала туда во время совещания руководства
Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
"Вызывающая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном городе Севастополь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди оккупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.
Как добавляют в ССО, данные были переданы воздушным силам для нанесения поражения.
"Детали проведения (спецоперации - ред.) станут известны, когда это будет возможно", - подчеркнули в Силах спецопераций ВСУ.
Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе
В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.
По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле Луначарского театра упал обломок ракеты.
В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ "разбросаны на сотни метров". К месту происшествия следует "большое количество" скорых.
В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано "даже выбитых окон". На месте инцидента ликвидируют пожар.
В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.
В то же время позже пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.
В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен вражеский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных Силах Украины написало, что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украина предоставила Великобритания.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное