Спецоперация "Крабовая ловушка": силы ССО попали в штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей

Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

"Вызывающая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном городе Севастополь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате спецоперации, которую назвали "Крабовая ловушка", среди оккупантов есть десятки погибших и раненых, в том числе и высший руководящий состав флота.

Как добавляют в ССО, данные были переданы воздушным силам для нанесения поражения.

"Детали проведения (спецоперации - ред.) станут известны, когда это будет возможно", - подчеркнули в Силах спецопераций ВСУ.

Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле Луначарского театра упал обломок ракеты.

В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ "разбросаны на сотни метров". К месту происшествия следует "большое количество" скорых.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано "даже выбитых окон". На месте инцидента ликвидируют пожар.

В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.

В то же время позже пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.

В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен вражеский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных Силах Украины написало, что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украина предоставила Великобритания.