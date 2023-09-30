Спецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского лейтенанта, который перевел 11 бойцов на сторону Украины

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на пресс-конференции, пишет Укринформ.

Отмечается, что завербованный разведкой российский военный Даниил Алферов также присутствовал на пресс-конференции.

Фото: Укринформ

По словам Алферова, он связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить". Российский военный сотрудничал с ГУР с июня 2023 года и убедил 11 российских военных сдаться в плен.

"Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, которые хотят сдаться в плен по программе "Хочу жить". За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен", - рассказал лейтенант армии РФ.

Россиянина транспортировали на подконтрольную Украине территорию Силы специальных операций ВСУ.

Фото: Укринформ

Справка : "Хочу жить" - государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, созданный при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Проект преследует цель добровольной сдачи в плен военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.