Спецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского лейтенанта, который перевел 11 бойцов на сторону Украины
Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно провело спецоперацию "Барыня", в результате которой удалось завербовать одного из российских кадровых военных. Лейтенант убедил 11 военных РФ сдаться в плен
Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на пресс-конференции, пишет Укринформ.
Отмечается, что завербованный разведкой российский военный Даниил Алферов также присутствовал на пресс-конференции.
Фото: Укринформ
По словам Алферова, он связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить". Российский военный сотрудничал с ГУР с июня 2023 года и убедил 11 российских военных сдаться в плен.
"Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, которые хотят сдаться в плен по программе "Хочу жить". За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен", - рассказал лейтенант армии РФ.
Россиянина транспортировали на подконтрольную Украине территорию Силы специальных операций ВСУ.
Фото: Укринформ
Справка : "Хочу жить" - государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, созданный при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки. Проект преследует цель добровольной сдачи в плен военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.
- Ранее ГУР сообщало , что по состоянию на 15 сентября количество обращений в программу "Хочу жить" увеличилось вдвое, сейчас в сутки более 170 российских военных хотят сдаться в плен.
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