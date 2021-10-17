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Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу Порошенко, при Зеленском полностью прекратились, - Бутусов

17 октября, 2021 воскресенье
15:42
война с Россией

Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу пятого президента Украины Петра Порошенко, после прихода к власти Владимира Зеленского полностью прекратились

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 5 лет назад, 16 октября 2016 года, в результате дерзкой спецоперации 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в лифте своего дома в центре Донецка был уничтожен один из самых известных российских террористов - Арсен Павлов, позывной Моторола.

Бутусов также отмечает, что спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу президента Петра Порошенко, при президенте Владимире Зеленском полностью прекратились.

Террористы "ДНР" объявили Порошенко в розыск из-за ликвидации боевика Моторолы

Как известно, 21 февраля 2015 года Служба безопасности Украины оформила подозрение террористу Мотороле по статье 438 УК (военное преступление - нарушение законов и обычаев войны). Ему инкриминировались издевательства, пытки и расстрелы людей. Об этом свидетельствовали освобожденные заложники - что он "просто подходил и из пистолета убивал людей".

Учитывая причастность Моторолы к убийству многих граждан Украины, в частности Героя Украины Игоря Брановицкого, ликвидировать Моторолу решили в доме, пишет Бутусов.

Охрана Моторолы контролировала двор и сам подъезд, в доме жило много мирных жителей, поэтому ликвидацию надо было провести так, чтобы невинные люди не пострадали.

Был избран план подрыва лифта жилого дома в центре Донецка, где Моторола получил квартиру.

Спецоперация проводили два добровольца: один - кадровый сотрудник разведки, другой - внештатный агент. Тренировки проводили в Киеве, в подъезде дома, где был установлен лифт такой же конструкции.

По легенде группа действовала как бригада лифтеров. Они открыли шахту лифта якобы для планового осмотра, установили взрывчатку и датчики. Оборудование было замаскировано под комплект лифтера.

За несколько дней до взрыва разведчики зашли в дом в Донецке. Охрана проверила документы и сумку, ничего не заподозрив. Моторола был на выезде.

"Ремонтники" установили взрывное устройство и датчик, который должен сигнализировать, что террорист зашел в лифт.

16 октября Арсен Павлов вошел в подъезд с одним охранником. Украинский диверсант слышал, что происходит в лифте. Когда в лифт зашли люди, он набрал номер Моторолы, которым тот пользовался. В тот момент, когда в лифте зазвонил телефон и Павлов взял трубку, раздался взрыв.

Бутусов пишет, что все украинские диверсанты, которые участвовали в спецоперации, благополучно покинули Донецк. ФСБ несколько раз рапортовала о "задержании" террористов, якобы взорвавших Моторолу. Но все они не имеют отношения к этой операции. Очевидно, эти "признания" фабриковали для обмана российского руководства и населения временно оккупированных территорий, чтобы скрыть провал ФСБ - считает журналист.

Бутусов констатирует, что за два с половиной года президентства Владимира Зеленского на Донбассе украинские спецслужбы не уничтожили ни одного известного российского террориста.

"Ни о каком успехе спецопераций говорить не приходится, так как начальником комитета по разведке при президенте Зеленский назначил открытого русофила, заместителя министра иностранных дел времен Януковича Руслана Демченко. В результате прошла половина срока полномочий Зеленского, а мы обсуждаем не успех наших спецслужб, а провалы", - отметил Бутусов.

"Все те, кто организовал и выполнил успешную ликвидацию Моторолы, остаются с нами, и они всегда готовы вернуться в строй. Ликвидация террориста Павлова - яркая страница в истории Войны за независимость в стиле израильскойго Моссада. И придет время - об этом подвиге у нас также будут написаны книги и сняты фильмы", - резюмировал Бутусов.

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Петр Порошенко
СБУ
диверсанты
Моторола
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