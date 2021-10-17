Спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу Порошенко, при Зеленском полностью прекратились, - Бутусов

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что 5 лет назад, 16 октября 2016 года, в результате дерзкой спецоперации 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины в лифте своего дома в центре Донецка был уничтожен один из самых известных российских террористов - Арсен Павлов, позывной Моторола.

Бутусов также отмечает, что спецоперации по ликвидации главарей российских террористов, которые осуществлялись по приказу президента Петра Порошенко, при президенте Владимире Зеленском полностью прекратились.

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Как известно, 21 февраля 2015 года Служба безопасности Украины оформила подозрение террористу Мотороле по статье 438 УК (военное преступление - нарушение законов и обычаев войны). Ему инкриминировались издевательства, пытки и расстрелы людей. Об этом свидетельствовали освобожденные заложники - что он "просто подходил и из пистолета убивал людей".

Учитывая причастность Моторолы к убийству многих граждан Украины, в частности Героя Украины Игоря Брановицкого, ликвидировать Моторолу решили в доме, пишет Бутусов.

Охрана Моторолы контролировала двор и сам подъезд, в доме жило много мирных жителей, поэтому ликвидацию надо было провести так, чтобы невинные люди не пострадали.

Был избран план подрыва лифта жилого дома в центре Донецка, где Моторола получил квартиру.

Спецоперация проводили два добровольца: один - кадровый сотрудник разведки, другой - внештатный агент. Тренировки проводили в Киеве, в подъезде дома, где был установлен лифт такой же конструкции.

По легенде группа действовала как бригада лифтеров. Они открыли шахту лифта якобы для планового осмотра, установили взрывчатку и датчики. Оборудование было замаскировано под комплект лифтера.

За несколько дней до взрыва разведчики зашли в дом в Донецке. Охрана проверила документы и сумку, ничего не заподозрив. Моторола был на выезде.

"Ремонтники" установили взрывное устройство и датчик, который должен сигнализировать, что террорист зашел в лифт.

16 октября Арсен Павлов вошел в подъезд с одним охранником. Украинский диверсант слышал, что происходит в лифте. Когда в лифт зашли люди, он набрал номер Моторолы, которым тот пользовался. В тот момент, когда в лифте зазвонил телефон и Павлов взял трубку, раздался взрыв.

Бутусов пишет, что все украинские диверсанты, которые участвовали в спецоперации, благополучно покинули Донецк. ФСБ несколько раз рапортовала о "задержании" террористов, якобы взорвавших Моторолу. Но все они не имеют отношения к этой операции. Очевидно, эти "признания" фабриковали для обмана российского руководства и населения временно оккупированных территорий, чтобы скрыть провал ФСБ - считает журналист.

Бутусов констатирует, что за два с половиной года президентства Владимира Зеленского на Донбассе украинские спецслужбы не уничтожили ни одного известного российского террориста.

"Ни о каком успехе спецопераций говорить не приходится, так как начальником комитета по разведке при президенте Зеленский назначил открытого русофила, заместителя министра иностранных дел времен Януковича Руслана Демченко. В результате прошла половина срока полномочий Зеленского, а мы обсуждаем не успех наших спецслужб, а провалы", - отметил Бутусов.

"Все те, кто организовал и выполнил успешную ликвидацию Моторолы, остаются с нами, и они всегда готовы вернуться в строй. Ликвидация террориста Павлова - яркая страница в истории Войны за независимость в стиле израильскойго Моссада. И придет время - об этом подвиге у нас также будут написаны книги и сняты фильмы", - резюмировал Бутусов.

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