Спецназовцы СБУ, помогавшие освобождать Змеиный летом 2022 года, получили награды от ГУР
Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ, внесшие вклад в деоккупацию острова Змеиный летом этого года, получили награды от Главного управления разведки
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Награды от собратьев вручил руководитель ГУР Кирилл Буданов и отметил, что битва за остров Змеиный и возвращение украинского флага стали символом победы над Россией на море.
"Освобождение Змеиного – одна из крайне важных побед Украины во время войны с российскими захватчиками, которая среди прочего позволила нашему государству обезопасить Одессу и вообще украинское Причерноморье от имеющихся угроз и разблокировать торговое судоходство. Все мы знаем, что это было тяжело. Но благодаря единства и слаженности всех Сил безопасности и обороны Украины, в частности воинов ГУР и СБУ, мы сделали то, во что мало кто верил.
Воины Центра спецопераций "А" входили в штурмовые группы, которые 8 мая 2022 года высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. Вместе с бойцами ГУР они тренировались на одном из аэродромов Одесщины, чтобы спецоперация была успешной.
"СБУ и ГУР разработали и провели немало совместных спецопераций, которые меняют ход войны. Все они – результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций – освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов. Подобных примеров насчитывается уже не один десяток. И уверен, что будет еще больше! Мы работаем на единственную цель – очистить нашу землю от захватчиков и одержать победу", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.
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- 13 апреля 2022 года украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.
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