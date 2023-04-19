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Спецназовцы СБУ, помогавшие освобождать Змеиный летом 2022 года, получили награды от ГУР

19 апреля, 2023 среда
17:34
Общество

Спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ, внесшие вклад в деоккупацию острова Змеиный летом этого года, получили награды от Главного управления разведки

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

Награды от собратьев вручил руководитель ГУР Кирилл Буданов и отметил, что битва за остров Змеиный и возвращение украинского флага стали символом победы над Россией на море.

"Освобождение Змеиного – одна из крайне важных побед Украины во время войны с российскими захватчиками, которая среди прочего позволила нашему государству обезопасить Одессу и вообще украинское Причерноморье от имеющихся угроз и разблокировать торговое судоходство. Все мы знаем, что это было тяжело. Но благодаря единства и слаженности всех Сил безопасности и обороны Украины, в частности воинов ГУР и СБУ, мы сделали то, во что мало кто верил.

Воины Центра спецопераций "А" входили в штурмовые группы, которые 8 мая 2022 года высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. Вместе с бойцами ГУР они тренировались на одном из аэродромов Одесщины, чтобы спецоперация была успешной.

"СБУ и ГУР разработали и провели немало совместных спецопераций, которые меняют ход войны. Все они – результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций – освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов. Подобных примеров насчитывается уже не один десяток. И уверен, что будет еще больше! Мы работаем на единственную цель – очистить нашу землю от захватчиков и одержать победу", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

  • Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет .
  • В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
  • 14 апреля 2022 года стало известно, что крейсер утонул . Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован также командир корабля Антон Куприн.
  • На крейсере "Москва", утопленном украинскими ракетами в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии ЧФ РФ контрадмирала Олега Криворога.
  • В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков , пропавших в результате поражения крейсера "Москва".
  • Первое боевое применение ракетного комплекса "Нептун", утопившего российский крейсер "Москва", произошло в последние дни февраля, и это спасло Николаев от российского десанта.
  • Командующий ВМС об уничтожении флагмана РФ заявил , что две ракеты это очень мало, чтобы затопить крейсер "Москва", но сейчас он на дне.
  • 13 апреля 2022 года украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.
СБУ
Война с Россией
остров Змеиный
ГУР
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