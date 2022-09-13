Видео обнародовала СБУ в своем телеграм-канале.

"Давим российских оккупантов не только на восточном фронте, но и на Херсонщине! Тактическая группа сотрудников СБУ снайперским выстрелом из ПТРК на дистанции 4,7 км уничтожила вражескую БМП", - написали бойцы и добавили, что вскоре покажут новые видео с юга.

Напомним, оккупант рассказал СБУ, как их командование бежало на Харьковщине.

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