Спецназовцы СБУ показали, как из беспилотников уничтожили вражескую технику в Херсонской области
Бойцы спецподразделения СБУ уничтожили в Херсонской области боевую машину десанта и плавучий бронетранспортер российских оккупантов
Об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины .
Благодаря аэроразведке воины Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожили БМД и МТБ.
"Техника оккупантов пылает и на юге! Поэтому метко отработали по ним коммунативными зарядами из беспилотника. Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - говорится в сообщении.
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