Об этом сообщает в телеграмме Служба безопасности Украины .

Благодаря аэроразведке воины Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожили БМД и МТБ.

"Техника оккупантов пылает и на юге! Поэтому метко отработали по ним коммунативными зарядами из беспилотника. Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом", - говорится в сообщении.

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого несколько дней назад освободили село Чкаловское Харьковской области от российских захватчиков.

А воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины за два дня прошли более 150 км в тылу врага и дошли до Оскола. Также недавно львовские десантники сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-30.

13 сентября, украинские военные за два часа уничтожили беспилотник оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов.

На южном фронте украинские защитники уничтожили сразу две воздушные цели РФ: бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.

14 сентября Анатолий Штефан рассказал, что на войне России против Украины ликвидировали командира мотострелкового батальона 70-го мотострелкового полка РФ подполковника Дмитрия Кочеткова.

Железная бригада Сухопутных войск показала захваченные в Харьковской области танк и бронемашину рашистов.

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