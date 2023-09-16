Спецназовцы рассказали о деталях операции в Севастополе и уничтожении двух судов РФ
Спецоперация по уничтожению подлодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" была осуществлена благодаря Силам спецопераций ВСУ
Об этом сообщила пресс-служба ССО.
Отмечается, что сначала воины ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.
"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции.
При непосредственном поражении группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей.
"Все это стало возможным благодаря профессионализму и дерзости наших воинов!" – добавили в сообщении.
- В ночь на 13 сентября произошел массированный ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате повреждены два судна. Россия винит в ударе Украину. В украинской разведке подтвердили поражение большого десантного корабля и подводной лодки РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное