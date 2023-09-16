Спецназовцы рассказали о деталях операции в Севастополе и уничтожении двух судов РФ

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Отмечается, что сначала воины ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.

"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции.

При непосредственном поражении группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей.

"Все это стало возможным благодаря профессионализму и дерзости наших воинов!" – добавили в сообщении.