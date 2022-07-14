Об этом информирует в телеграме Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Бойцы отряда спецназначения Национальной гвардии уничтожили группы наблюдения россиян в Донецкой области и их технику", - говорится в сообщении.

Рашисты обустраивали место наблюдения и разведки.

"Гвардейцы обнаружили их передвижение и устроили им засаду. После точной работы снайперов спецназовцы НГУ за считанные минуты добили врага плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия", - добавили в ведомстве.

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