Спецназовцы Нацгвардии показали уничтожение на Донбассе группы наблюдения и техники оккупантов
Воины отряда спецназначения Национальной гвардии Украины на Донбассе уничтожили группу наблюдения и технику российских захватчиков
Об этом информирует в телеграме Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Бойцы отряда спецназначения Национальной гвардии уничтожили группы наблюдения россиян в Донецкой области и их технику", - говорится в сообщении.
Рашисты обустраивали место наблюдения и разведки.
"Гвардейцы обнаружили их передвижение и устроили им засаду. После точной работы снайперов спецназовцы НГУ за считанные минуты добили врага плотным огнем из АГС, ПТРК "Корсар" и стрелкового оружия", - добавили в ведомстве.
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