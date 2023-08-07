Спецназовцы ГУР уничтожили подразделение россиян в Херсонской области
Спецназначители Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ходе операции на временно оккупированном левобережье Днепра в Херсонской области уничтожили ракетное подразделение российской армии
Об этом сообщили в пресс-центре ГУР.
"Спецназначенцы ГУР МО Украины проводят успешные операции на левобережье Херсона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь временно оккупированных территорий и продолжают наносить урон врагу.
Так, благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений российских ракетных войск специального назначения.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил , что контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается тяжело из-за российских оборонных сооружений, но самое главное – он не останавливается. В то же время, продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.
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