Об этом заявил основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Эспрессо.

Он отметил, что в Беларуси посылали повестки почти всем мужчинам в возрасте от 20 до 50 лет. В военкоматах проверяли данные граждан: места жительства, работы, номера телефонов, военная специальность. Самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко доложили о проверке всей информации и готовности этих мужчин к мобилизации.

"Мы знаем, что Силы спецопераций не только проходили проверку (документов, - ред.). Они на месяц отправлялись на месячную подготовку. Все, кто раньше служил в ССО, прошли повторную подготовку. Им уже даже раздали оружие и распределили должности. Они готовы в течение трехдневного срока вернуться к частям. То есть Силы спецопераций уже подготовлены к наступлению на Украину, возможно. Я знаю, что летом им заказали повязки на руки красного цвета, как у россиян. Поэтому эти части уже подготовились", - подчеркнул активист.

11 января офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что для повторного наступления с территории Беларуси россиянам нужно сформировать ударную группировку из 40 тыс. военных.

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