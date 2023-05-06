Спецназ Судана и армия страны проведут переговоры в Саудовской Аравии
Военизированные силы скорой поддержки (RSF) и армия Судана 6 мая встретятся в городе Джедда, Саудовская Аравия, для переговоров по вооруженному конфликту
Об этом информирует Reuters.
Отмечают, что встреча в Джедде является американо-саудовской инициативой. Она является первой серьезной попыткой прекратить трехнедельные бои в Судане, превратив столицу страны в зону боевых действий и поставившую под угрозу трансформацию судановской власти после лет беспорядков и восстаний.
Переговоры между армией Судана и RSF приветствовали в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии и Вашингтоне. Они призвали стороны к активному взаимодействию после многочисленных нарушений режима прекращения огня. Впрочем, обе стороны подчеркнули, что будут обсуждать исключительно гуманитарное перемирие, а не прекращение вооруженного конфликта.
Лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало, известный также как Хемедти, выразил надежду, что переговоры достигнут запланированной цели, а именно – обеспечение безопасного прохода для гражданских. Он также пообещал либо захватить, либо убить лидера армии Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
Армия Судана в свою очередь заявила, что направила свою делегацию в Джедду в пятницу вечером. Однако ее представитель Дафаллах Алхадж сказал, что армия не будет садиться за стол переговоров с какой-либо делегацией от RSF.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия окружила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- 25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.
- 28 апреля Силы быстрого реагирования (RSF) и вооруженные силы Судана договорились с пятницы продлить перемирие еще на 72 часа.
- 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.
- Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны.
- 4 мая в Судане началось временное перемирие, которое продлится семь дней. Несмотря на это, бои в стране не прекращаются.
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