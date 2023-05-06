Спецназ Судана и армия страны проведут переговоры в Саудовской Аравии

Об этом информирует Reuters.

Отмечают, что встреча в Джедде является американо-саудовской инициативой. Она является первой серьезной попыткой прекратить трехнедельные бои в Судане, превратив столицу страны в зону боевых действий и поставившую под угрозу трансформацию судановской власти после лет беспорядков и восстаний.

Переговоры между армией Судана и RSF приветствовали в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии и Вашингтоне. Они призвали стороны к активному взаимодействию после многочисленных нарушений режима прекращения огня. Впрочем, обе стороны подчеркнули, что будут обсуждать исключительно гуманитарное перемирие, а не прекращение вооруженного конфликта.

Лидер RSF Мохамед Хамдан Дагало, известный также как Хемедти, выразил надежду, что переговоры достигнут запланированной цели, а именно – обеспечение безопасного прохода для гражданских. Он также пообещал либо захватить, либо убить лидера армии Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Армия Судана в свою очередь заявила, что направила свою делегацию в Джедду в пятницу вечером. Однако ее представитель Дафаллах Алхадж сказал, что армия не будет садиться за стол переговоров с какой-либо делегацией от RSF.