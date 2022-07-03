Спецназ СБУ показал, как бьет врага с воздуха

Об этом сообщили на Facebook-странице СБУ.

Силами Центра специальных операций "А" и военной контрразведки СБУ уже, в частности, уничтожены 33 единицы тяжелой вражеской техники на $45 млн, среди которых: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2, а также БТР-82.

Также СБУ сообщила, что в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ она уничтожила 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.

Напомним, что 3 июля 2022 года украинские военные показали видео уничтожения российского танка на Донбассе. На видео уничтожение российского танка наложили песню "Горить-палає техніка ворожа, рідна Україна переможе".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb