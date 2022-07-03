Спецназ СБУ показал, как бьет врага с воздуха
Бойцы и сотрудники Службы безопасности Украины уничтожили 33 единицы тяжелой техники россиян
Об этом сообщили на Facebook-странице СБУ.
Силами Центра специальных операций "А" и военной контрразведки СБУ уже, в частности, уничтожены 33 единицы тяжелой вражеской техники на $45 млн, среди которых: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 и БМП-2, а также БТР-82.
Также СБУ сообщила, что в сотрудничестве с артиллеристами ВСУ она уничтожила 16 единиц военной техники и 5 артиллерийских батарей врага.
- Напомним, что 3 июля 2022 года украинские военные показали видео уничтожения российского танка на Донбассе. На видео уничтожение российского танка наложили песню "Горить-палає техніка ворожа, рідна Україна переможе".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное