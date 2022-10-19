"Специя" Коваленко вышла в 1/8 финала Кубка Италии
В 1/16 финала Кубка Италии по футболу "Специя" победила "Брешию"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 3:1. За "Специю" в ворота "Брешии" забили Даниеле Верде и Давид Стрелец, который оформил дубль.
Украинский футболист Виктор Коваленко не участвовал в матче. На прошлой неделе хавбек повредил мышцу бедра на одной из тренировок. Для восстановления ему понадобится два месяца.
26-летний Виктор Коваленко в нынешнем сезоне сыграл за "Специю" 7 матчей. На его счету 32 игры за сборную Украины.
Кубок Италии
1/16 финала
19 октября
"Специя" – "Брешия" 3:1
Голы: Стрелец, 20, 86, Верде, 55 - Морео, 90+3
- 19 октября стало известно, что украинский полузащитник итальянской "Специи" Виктор Коваленко из-за травмы вернется на поле только в 2023 году.
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