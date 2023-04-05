Специфическая "финляндизация" России
Решение об официальном вступлении Финляндии в НАТО 4 апреля имеет ряд компонентов, на которые следует обратить внимание
Во-первых, это свидетельствует о способности НАТО оперативно реагировать на возникающие в мире вызовы. Финляндия и Швеция ведь были нейтральными странами во время холодной войны. Но после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину они решили формализовать свои теплые отношения с довольно быстро пошедшим навстречу Альянсом.
Сухопутная граница НАТО и РФ увеличится практически вдвое. И это свидетельствует, что Россия наплевала себе в щи
Во-вторых, сухопутная граница НАТО и РФ увеличится практически вдвое. И это свидетельствует о том, что Россия наплевала себе в щи. Выходит, что ядерное государство повышает угрозу себе со стороны военно-политического блока (который в России называют враждебным) – и практически подставляется под прямой удар по родному городу Путина. Ведь от русско-финской границы до Петербурга всего 70 км.
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В-третьих, все происходящее должно стать уроком для Украины, евроатлантический путь которой начался еще в июле 1997 года, когда была подписана Хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО. И наш путь в Альянс продолжается, я бы сказал, неприлично долго. И неизвестно до сих пор, когда он завершится.
Наш путь в Альянс продолжается, я бы сказал, неприлично долго. И неизвестно до сих пор, когда он завершится
Следует обратить внимание на то, что Швеция потеряла темп на пути в НАТО из-за позиции Турции. Возможно также из-за позиции Венгрии в будущем. И это также следует учитывать при собственной евроатлантической интеграции.
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Да, НАТО расширяется. Да, это праздник прежде всего для Финляндии, которая станет 31-й страной — членом Североатлантического альянса. Но пока праздник не на нашей улице. Для нас это скорее важный урок.
Об авторе. Евгений Магда, политолог
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