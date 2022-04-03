Специальный трибунал или израильский опыт не дадут избежать ответственности военным преступникам РФ – адвокат

О правовых механизмах и опыте Израиля о наказании военных преступников рассказал адвокат Николай Полозов в эфире Еспресо TV.



Адвокат объяснил: "Военные преступления РФ, начиная от главнокомандующего Путина до последнего солдата, выполнявшего преступный приказ и расстреливавшего мирных жителей в Буче - все эти люди по текущим нормам международного права являются преступниками и подлежат безусловному осуждению. Россия не ратифицировала Римский статут, по которому международный уголовный суд сейчас ведет свои расследования, но это не значит, что они уйдут от ответственности и, соответственно, каждый понесет наказание. И есть второй вариант. Это опыт Израиля, когда нацистских преступников или террористов, убивавших израильтян на олимпиаде в Мюнхене, просто отлавливали и убивали по всему миру. Докогоне дотянется трибунал, я уверен, эти люди понесут наказание иным образом".

Напомним, 3 апреля Олег Рыбачук, политик и общественный деятель о неизбежности привлечения к ответственности за злодейства оккупантов: "Зверей к ответственности, вермахт такого не творил".

Павел Климкин 3 апреля заявил: "После Бучи ООН должен немедленно исключить Россию из Совета по правам человека"

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