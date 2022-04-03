Специальный трибунал или израильский опыт не дадут избежать ответственности военным преступникам РФ – адвокат
Военные преступники РФ по текущим нормам международного права являются преступниками, нератификация Россией Римского статута не даст избежать ответственности, будет создан специальный трибунал или есть второй вариант - израильский опыт
О правовых механизмах и опыте Израиля о наказании военных преступников рассказал адвокат Николай Полозов в эфире Еспресо TV.
Адвокат объяснил: "Военные преступления РФ, начиная от главнокомандующего Путина до последнего солдата, выполнявшего преступный приказ и расстреливавшего мирных жителей в Буче - все эти люди по текущим нормам международного права являются преступниками и подлежат безусловному осуждению. Россия не ратифицировала Римский статут, по которому международный уголовный суд сейчас ведет свои расследования, но это не значит, что они уйдут от ответственности и, соответственно, каждый понесет наказание. И есть второй вариант. Это опыт Израиля, когда нацистских преступников или террористов, убивавших израильтян на олимпиаде в Мюнхене, просто отлавливали и убивали по всему миру. Докогоне дотянется трибунал, я уверен, эти люди понесут наказание иным образом".
- Напомним, 3 апреля Олег Рыбачук, политик и общественный деятель о неизбежности привлечения к ответственности за злодейства оккупантов: "Зверей к ответственности, вермахт такого не творил".
- Павел Климкин 3 апреля заявил: "После Бучи ООН должен немедленно исключить Россию из Совета по правам человека"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное