Специально прибыл в Киев: в суд поддержать Порошенко пришел бывший еврокомиссар Штефан Фюле
Бывший еврокомиссар Штефан Фюле пришел поддержать пятого президента, народного депутата и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко на заседание Печерского районного суда, где ему объявили приговор по "угольному делу" - меру пресечения по подозрению в государственной измене и содействии терроризму
Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Еврокомиссар по расширению и Европейской политике соседства в Еврокомиссии в 2010-2014 годах Штефан Фюле пожал руку Порошенко и сказал слова поддержки.
- Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.
- 17 декабря ГБР безрезультатно пыталось вручить Порошенко повестку о вызове. В тот же день Порошенко отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.
- Ранее, 12 ноября, СБУ объявила эксминистру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО.
- 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене. Представитель ГБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат Порошенко.
- ГБР заявило, что меру пресечения Порошенко изберут в день его возвращения в Украину - 17 января.
- Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко.
- 17 января Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту на паспортном контроле лидера "Евросолидарности" встретили работники ГБР, а пограничники проверяли документы пятого президента около 15 минут.
- Перед аэропортом Порошенко ожидали многочисленные сторонники, в том числе общественные и политические деятели, а также нардепы из других фракций. Прибытие лидера Евролидарности освещали на месте событий международные и украинские журналисты.
- После выступления перед сторонниками Порошенко поехал из аэропорта сразу в суд, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения. Выступления сторон в суде продолжались до 17:30, после чего судья Алексей Соколов ушел в совещательную комнату принимать решение. В совещательной комнате судья пробыл около 5 часов, однако никакого решения не принял. В зал заседаний вышел секретарь суда и сообщил, что решение по Порошенко объявят 19 января в 14.00.
- В среду, 19 января, Печерский райсуд Киева в 14:00 избрал пятому президенту Украины, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства.
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