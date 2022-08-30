Специальная военная миссия для ВСУ стала бы важным сигналом от ЕС, стремящегося усилить политику в сфере обороны, – журналист Хотин
Совместная тренировочная миссия ЕС для украинских военных стала бы важным сигналом Союза, который хочет быть лидером в плане поддержки Украины
Об этом в эфире Еспресо рассказал журналист Радио Свобода Ростислав Хотин.
"Министры обороны ЕС обсуждают в Праге вопрос о специальной военной тренировочной миссии для Украины. Шеф дипломатии ЕС Боррель говорил, что если у нас есть тренировочные миссии для стран Африки, почему у нас до сих пор нет специальной тренировочной вспомогательной миссии для ВСУ? ЕС, который хочет усилить свою оборонную идентичность, возможно, создаст такую миссию", – сказал он.
По словам Хотина, неизвестно, где она может быть – в Украине или в соседних странах.
"Совместная тренировочная миссия ЕС стала бы важным сигналом для Союза. Если Украина стремится в ЕС, а Союз поддерживает Украину, говоря, что Украина воюет не только за себя, а за Европу и европейские ценности, важно, чтобы спецмиссия ЕС была для ВСУ", – подытожил журналист.
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