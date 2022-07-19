Специализированную антикоррупционную прокуратуру возглавит Александр Клименко – комиссия определила победителя конкурса
Комиссия определила победителя конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Соответствующее решение члены комиссии поддержали сегодня на заседании 19 июля.
Первым заместителем главы САП комиссия утвердила прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка.
Согласно процедуре, теперь комиссия должна сделать представление о назначении Клименко новым главой САП в Офис генпрокурора.
Кроме того, члены комиссии приняли решение о том, что представление на назначение главы САП сделают после получения подтверждения от Офиса генпрокурора, что кандидаты прошли спецпроверку и имеют допуск к государственной тайне.
Александр Клименко родился в 1986 году. Высшее образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове.
В марте 2010 года начал работу в органах внутренних дел в Киеве. С 2015 года – старшим следователем в Нацполиции.
В марте 2016 года Клименко принимал участие в конкурсе в Национальное антикоррупционное бюро, в итоге стал детективом, затем – старшим детективом, а в ноябре 2017 года – руководителем отдела.
В течение этого времени расследовал дела экс-нардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, отвечающего за направление правоохранительных органов. Также он старший группы прокуроров по делу эксзаместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
- Кризис с назначением руководителя САП длился долгое время. Еще в августе 2020 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел в отставку . После этого ведомство временно возглавлял Максим Грищук.
- 2 декабря 2021 года послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 9 декабря руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за должность руководителя САП происходит "большая борьба" и не исключил попыток некоторых представителей конкурсной комиссии затянуть процесс назначения.
- 20 декабря 2021 Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП. В Офисе президента Украины заявили , что решение ОАСК не является окончательным, и его нужно проанализировать. 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Затем комиссия объявила результаты конкурса, но потом отказалась утверждать их. 24 декабря конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП.
- 12 января этого года стало известно, что с 23 декабря комиссия ждет ответа Офису генпрокурора, который должен дать разрешение на оглашение победителей. А Офис генпрокурора подтвердил, что не ведет спецпроверку , которая якобы блокирует назначение руководителя САП.
- 3 февраля конкурсная комиссия по избранию руководителя САП третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума. Следующее заседание комиссии было запланировано на 22 февраля, однако не состоялось по той же причине.
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