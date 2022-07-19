Специализированную антикоррупционную прокуратуру возглавит Александр Клименко – комиссия определила победителя конкурса

Соответствующее решение члены комиссии поддержали сегодня на заседании 19 июля.

Первым заместителем главы САП комиссия утвердила прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка.

Согласно процедуре, теперь комиссия должна сделать представление о назначении Клименко новым главой САП в Офис генпрокурора.

Кроме того, члены комиссии приняли решение о том, что представление на назначение главы САП сделают после получения подтверждения от Офиса генпрокурора, что кандидаты прошли спецпроверку и имеют допуск к государственной тайне.

Александр Клименко родился в 1986 году. Высшее образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого в Харькове.

В марте 2010 года начал работу в органах внутренних дел в Киеве. С 2015 года – старшим следователем в Нацполиции.

В марте 2016 года Клименко принимал участие в конкурсе в Национальное антикоррупционное бюро, в итоге стал детективом, затем – старшим детективом, а в ноябре 2017 года – руководителем отдела.

В течение этого времени расследовал дела экс-нардепа Александра Онищенко, экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и нынешнего заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, отвечающего за направление правоохранительных органов. Также он старший группы прокуроров по делу эксзаместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

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