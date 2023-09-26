Специалисты Укрэнерго в два-три раза сократили сроки замены поврежденного оборудования, наш опыт - самый большой на континенте, - Кудрицкий

Об этом рассказал Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

"В Укрэнерго работают более полутора тысяч человек, занимающихся восстановлением линии электропередачи и оборудования на подстанциях, то есть ремонтных бригад. Мы за неполный год, прошедший с начала этих массированных обстрелов, заменили в несколько раз больше оборудования, чем в предыдущие годы. Мы научились делать эти работы очень быстро и, честно говоря, я сам не ожидал, что мы сможем сроки замены сократить в 2-3 раза по сравнению с обычным режимом", - подчеркнул глава правления.

Кудрицкий утверждает, что у компании сейчас огромные знания в проведении аварийно-восстановительных работ, включая и замену сложного оборудования.

"Это скорее всего сооружение, если мы говорим об автотрансформаторе, которое имеет фундамент, огромное количество вспомогательных устройств, которые обеспечивают его работу и так далее. Систему пожаротушения и прочее. Поэтому у нас как у оператора наверняка самый большой сейчас опыт на нашем континенте по замене такого оборудования", - добавил он.

Что касается ударов врага по критической инфраструктуре и энергетическим объектам, то Кудрицкий говорит, что Укрэнерго уже подготовилось к таким чрезвычайным ситуациям.

"Следствием этого и является быстрое возобновление энергоснабжения. Это именно так надо воспринимать. Ясно, что, когда ракета или дрон попадает в энергообъект, иногда совсем без последствий обойтись не удается. Могут быть какие-то кратковременные отключения потребителей. Вопрос в том, как быстро мы можем их устранить", - добавил Кудрицкий.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов .

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Шмыгаль пообещал, что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.

16 сентября в минэнерго сообщили о подготовке графиков отключений электроэнергии на случай серьезных повреждений инфраструктуры в результате атак россиян, но пока применять их не планируют.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.

На 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах достиг 14,7 млрд кубометров: плановое количество голубого топлива закачали досрочно.

21 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил , что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.

25 сентября правительства Украины и США подписали общий меморандум о сотрудничестве в сфере укрепления энергетической системы Украины. Для этого Штаты выделили $522 млн.

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