Специалисты считают, что на ЗАЭС возможен сценарий Фукусимы, – сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН

Об этом в эфире Эспрессо заявила старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк.

"АЭС очень защищены и безопасны. После Чернобыля техника безопасности повысилась, после Фукусимы еще больше. У нас много реакторов по всему миру, каждый год происходят инциденты. Они могут быть в основном проектными, определенным образом запланированы. И после каждого инцидента МАГАТЭ просматривает всю стратегию безопасности, если у него есть чему нас научить - публикуются новые рекомендации, которые обязательны для принятия АЭС", - сказала она.

По словам специалиста, взорвать реактор, чтобы началась ядерная реакция - "не невозможно, но очень тяжело. Нужно иметь время и знания".

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"Есть другие опасности, которые нельзя пренебрегать. Сейчас очень многие специалисты говорят о возможности сценария Фукусимы, когда полностью перебьют электросети. Это значит, что не будет электроэнергии, чтобы питать насосы, которые будут перекачивать воду для охлаждения реактора. Активная зона может расплавиться и может начаться эмиссия радионуклидов и произойдет то, что было в Фукусиме. Реактор не разразится, скорее всего, но здоровья ни у станции, ни у оккупантов не будет", - подытожила Паренюк.