Специалисты СБУ заблокировали 26 каналов в телеграме, которые помогали уклоняющимся избегать мобилизации
Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали 26 телеграм-каналов, где распространялась информация для уклоняющихся от мобилизации
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Специалисты по кибербезопасности заблокировали 26 каналов в телеграме, где распространялась информация для избежания мобилизации украинскими гражданами.
"Интернет-ресурсы сообщали о мероприятиях, проводимых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. В первую очередь они сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов", - отметили в Службе безопасности.
Так, авторы каналов собирали данные о локациях представителей военкоматов, выдающих повестки, используя для этого сеть информаторов из местных жителей. В частности, аудитория таких каналов превысила 400 тыс. подписчиков.
"В настоящее время шести администраторам деструктивных телеграм-каналов планируется уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам угрожает до 10 лет заключения", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил , что план мобилизации, объявленный еще с момента введения военного положения в Украине, не завершили, а у Генштаба есть потребности.
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