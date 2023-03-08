Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Специалисты по кибербезопасности заблокировали 26 каналов в телеграме, где распространялась информация для избежания мобилизации украинскими гражданами.

"Интернет-ресурсы сообщали о мероприятиях, проводимых территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. В первую очередь они сливали актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов", - отметили в Службе безопасности.

Так, авторы каналов собирали данные о локациях представителей военкоматов, выдающих повестки, используя для этого сеть информаторов из местных жителей. В частности, аудитория таких каналов превысила 400 тыс. подписчиков.

"В настоящее время шести администраторам деструктивных телеграм-каналов планируется уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам угрожает до 10 лет заключения", - добавили в пресс-службе.