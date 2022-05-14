"Специалисты" с каналов Медведчука, работающие на национальном телемарафоне, годами подавали патроны врагу на информационном фронте, - телеведущая Барчук

Об этом Барчук написала в facebook .

"Что ж, есть ответ-отказ от Министерства культуры и информационной политики на обращение медийщиков о присутствии в едином телемарафоне ведущих каналов Медведчука, которые распространяли российскую пропаганду. МКИП считает, что не стоит ссориться: "Если мы не хотим сделать щель в обороне перед Россией, то мы сегодня должны выступать единым фронтом, потому что сегодня нам нужен каждый человек, каждый специалист, работающий на едином информационном государственном фронте для отстаивания нашей государственности и победы над российскими захватчиками", - написала Барчук.

Она возмутилась, что "специалисты", которые годами подавали патроны врагу на информационном фронте, нужны, а журналисты каналов Прямой, Еспресо и 5-й, исчезнувших из эфирного цифрового вещания, – нет.

"И главное, что касается ссор. Конечно, сейчас не стоит конфликтовать. Но это работает иначе. Во время войны общественное напряжение формируется как раз там, где сбита моральная навигация. Где есть очевидная, возмутительная несправедливость. Конфликт возникает там, где уравнивают людей, которые отстаивали правду и соблюдали профессиональные стандарты, и российских коллаборантов, оруженосцев Медведчука & company. Во время битвы добра со злом на передовой равнять добро со злом в тылу - это гасить конфликт бензином", - убеждена Барчук.

12 мая украинские журналисты и правозащитные организации выступили с призывом отстранить от участия в национальных телемарафонах ведущих, которые годами подыгрывали врагу и распространяли кремлевскую пропаганду.

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