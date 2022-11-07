Специалисты рассказали, изменилась ли озоновая дыра над Антарктидой в 2022 году

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр со ссылкой на озонометристку 27-й украинской экспедиции Оксану Иванигу.

На станции Академик Вернадский уже десятки лет украинские полярники исследуют озон и другие параметры атмосферы. В частности, явление озоновой дыры – локального падения концентрации в стратосфере, которое открыли британские ученые по данным с нашей станции, она тогда еще называлась "Фарадеем", это середина 1980 годов.

Сообщается, что одной из причин возникновения озоновой дыры являются фреоны – химические соединения, используемые как хладагенты в холодильной промышленности и как распылители в аэрозольных упаковках: "Благодаря прекращению или ограничению производства таких веществ площадь озоновой дыры с начала 2000-х стабилизировалась и не увеличивается, но из года в год наблюдаются большие вариации».

В этом году ситуация по размеру озоновой дыры стабильна.

"Хорошие новости заключаются в том, что она не растет, а плохие – что и не уменьшается. По графикам, где изображены все данные, измеряемые в Антарктиде, видно, что площадь дыры близка к последним годам, а ее форма извлечена и искривлена" , – пишут в ведомстве.

Кроме ныне ограниченных озоноразрушающих соединений на размер озоновой дыры влияет глобальное потепление, наиболее заметное в полярных регионах.

"Потепление тропосферы (нижнего слоя атмосферы), вызванное ростом СО2, влечет за собой охлаждение высшего слоя – стратосферы, а чем холоднее стратосфера – тем меньше озона. Глобальное потепление также влияет на температуру океана, которая в свою очередь моделирует планетарные волны: дыры и полярного вихря", - разъясняют ученые.

Восстановление озонового слоя очень медленное. По прогнозам ученых, состоится только к концу XXI века.

17 сентября 2021 года ученые сообщили, что дыра в озоновом слое над Землей стала гораздо больше, чем обычно.