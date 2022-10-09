Об этом сообщил Энергоатом в телеграмме.

"Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС – Днепровская. Эта линия была повреждена вчера, 8 октября, в 00:59 в результате рашистских обстрелов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области. После этого произошло полное обесточивание Запорожской АЭС с запуском всех резервных дизель-генераторов", - отметили в ведомстве.

После двухдневной работы насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с электроснабжением от дизель-генераторов персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных потребностей станции от энергосистемы Украины. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах нормы.

В Энергоатоме отметили, что в этот раз благодаря профессиональности атомщиков удалось избежать негативных последствий, однако российские обстрелы и провокации на крупнейшей в Европе АЭС продолжаются и приближают мир к ядерной и радиационной катастрофе.

8 октября из-за очередного российского обстрела полностью обесточило Запорожскую АЭС

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