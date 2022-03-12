Специалисты начали ремонтировать электрограницы ЧАЭС – МАГАТЭ

Об этом сообщает пресс- служба Международного агентства по атомной энергии.



Работы приступили 10 марта. Удалось отремонтировать одну секцию, но электроэнергия за пределами площадки все еще была отключена, что указывает на повреждения в других местах.



"Ремонтные работы будут продолжаться, несмотря на сложную ситуацию за пределами площадки АЭС", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси.



С 9 марта питание ЧАЭС снабжают аварийные дизель-генераторы. Также на объект доставлено дополнительное топливо.

Напомним, 9 марта МАГАТЭ пересталполучать данные от системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС.

Результаты "дружбы" с братским российским народом от обстрелов ЧАЭС, прежде всего, почувствуют белорусы, – председатель комитета ВР по вопросам энергетики.