Специалисты МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы будут ездить в регионы мониторить меры против COVID-19

Об этом сообщает сайт Минрегиона .



"Неотложные вопросы, которые имеем сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидбезопасности, наращивание темпов вакцинации и восстановления работы группы, будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19 ", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.



Решение об отправке такой группы в регионы приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Также комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении с 26 октября "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей 2021 года.

Напомним, по состоянию на 25 октября в Украине по официальным данным от коронавируса умерли более 64 тыс. человек .