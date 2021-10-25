Специалисты МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы будут ездить в регионы мониторить меры против COVID-19
В регионы Украины будет выезжать группа специалистов от МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы для мониторинга организации местной властью мероприятий по противодействию COVID-19
Об этом сообщает сайт Минрегиона .
"Неотложные вопросы, которые имеем сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидбезопасности, наращивание темпов вакцинации и восстановления работы группы, будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19 ", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Решение об отправке такой группы в регионы приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Также комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении с 26 октября "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей 2021 года.
- Напомним, по состоянию на 25 октября в Украине по официальным данным от коронавируса умерли более 64 тыс. человек .
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