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Специалисты МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы будут ездить в регионы мониторить меры против COVID-19

25 октября, 2021 понедельник
08:53
Общество

В регионы Украины будет выезжать группа специалистов от МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы для мониторинга организации местной властью мероприятий по противодействию COVID-19

Об этом сообщает сайт Минрегиона .

"Неотложные вопросы, которые имеем сегодня, - усиление мер эпидемической безопасности в регионах, переход некоторых областей на "красный" уровень эпидбезопасности, наращивание темпов вакцинации и восстановления работы группы, будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов по COVID- 19 ", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Решение об отправке такой группы в регионы приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении с 26 октября "красного" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей 2021 года.

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