Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ходе визита специалисты МКС увидели около 10 мест, где были зафиксированы признаки военных преступлений в отношении гражданского населения, среди которых пытки и убийства в местах незаконного содержания, неизбирательные обстрелы мест массового скопления людей, медицинских учреждений, многоквартирных жилых домов.

Отмечено, что собранные в ходе визита доказательства могут быть очень важными для доказывания международных преступлений в Украине.

"Каждый, виновный в этих преступлениях должен быть привлечен к ответственности, включая высших должностных лиц", - говорится в сообщении.