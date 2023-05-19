Специалисты МКС фиксируют преступления россиян в деоккупированном Херсоне
Команда специалистов Международного уголовного суда во главе с Брендой Холлис и в сопровождении прокуроров ОГП и Херсонской областной прокуратуры осмотрели Херсон
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
В ходе визита специалисты МКС увидели около 10 мест, где были зафиксированы признаки военных преступлений в отношении гражданского населения, среди которых пытки и убийства в местах незаконного содержания, неизбирательные обстрелы мест массового скопления людей, медицинских учреждений, многоквартирных жилых домов.
Отмечено, что собранные в ходе визита доказательства могут быть очень важными для доказывания международных преступлений в Украине.
"Каждый, виновный в этих преступлениях должен быть привлечен к ответственности, включая высших должностных лиц", - говорится в сообщении.
- Следственный комитет России грозится объявить в розыск судей Международного уголовного суда (МКС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
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