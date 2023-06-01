Специалисты 20+ топовых компаний рассказали о главных трансформациях бренда во время войны на MRKTNG MRTH

Стратегиями адаптации маркетинга и креатива во время войны поделились специалисты из FAVBET, "Киевстар", "Новой почты", ПУМБ, Kormotech и более 15 крупных компаний.

Как Big Data помогает бизнесу расти, рассказал руководитель проектов по инновационным решениям для бизнеса "Киевстар" Сергей Верховцев. На примере кейсов компании он показал, как большие данные могут быть полезны для анализа целевой аудитории, поиска новых клиентов и построения персональной коммуникации с ними, а также поиска лучших локаций.

руководитель проектов по инновационным решениям для бизнеса "Киевстар" Сергей Верховцев

"Сегодня главный вызов для брендов - попасть в укрытие вместе со своими клиентами. В укрытии никто не хочет видеть диверсантов. Бренду нужно быть искренним, учитывать контекст и показывать потребителю, что он "свой"", - бренд-директор FAVBET Александр Тарасов поделился лайфхаками , как адаптировать коммуникацию бренда к новым реалиям

бренд-директор FAVBET Александр Тарасов

Как удовлетворить наиболее важные ожидания и потребности потребителей финансовой категории в военные времена, поделилась маркетинг-директор ПУМБ Ксения Сикорская, а инструментами построения выдающегося клиентского сервиса поделилась директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта" Елена Плахова.

директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта" Елена Плахова

Как социальный маркетинг влияет на операционную деятельность бизнеса, в формате панельной дискуссии обсудили PR-директор SOCAR Energy Ukraine Елена Осипчук, директор по управлению репутацией и КСО Kormotech Екатерина Ковалюк, руководитель департамента коммуникаций, PR и GR Kernel Екатерина Спивакова и директор по корпоративным коммуникациям Евгения Поддубная. Модератор — Екатерина Машевская, экс-руководитель проекта MMR.

дискуссионная панель

Специалисты пришли к выводу, что социальный маркетинг нужен для монетизации бизнеса, а фундаментом успешной коммуникации с брендом является благосостояние сотрудников.

Как маркетингу создавать добавленную ценность, когда рынок упал в 10 раз, поделился СМО "Кузнечная" Владимир Соболев. Спикер рассказал, что до войны объем рынка бетона составлял 500 тыс. кубических метров, а с войной упал до 46 тыс. куб.

"Сервис для бетона — неочевидное преимущество. Мы захотели стать компанией, которая снижает уровень стресса клиента в его большой цепочке поставок, и поставили задачу подтянуть сервисы. Об изменениях важно коммуникировать: чем больше вы это делаете, тем больше ваша доля голоса, а затем и доля рынка».

О влиянии маркетинга на стоимость компании на фондовом рынке рассказал автор и лектор курсов по инвестициям учебного центра "Биржевой университет" Роберт Ли. Спикер привел примеры, как удачная рекламная кампания и маркетинговая стратегия повышают интерес инвесторов к бренду и стоимость акций бизнеса.

"Вера в победу — важная составляющая коммуникации", — креатор Cosmolot Юрий Горбачевский поделился, какие месседжи следует заложить в коммуникацию бренда и пока сейчас транслировать позитив. А директор по маркетингу и инновациям Kormotech Игорь Блистов рассказал о стратегии построения нетривиального социального маркетинга во время войны.

креатор Cosmolot Юрий Горбачевский

Как максимально эффективно использовать искусственный интеллект в маркетинг-стратегии и бизнесе, на панельной дискуссии обсудили директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский, директор по маркетингу Сбербанка Сергей Грабчак, основатель и креативный директор Twid Алекс Твиста. Модератор - соучредитель, senior copywriter "Айдилерс" Владимир Олещенко.

Специалисты пришли к мнению, что искусственный интеллект еще не скоро заменит работников, но дизайнеры, копирайтеры, менеджеры, аналитики со временем должны уверенно владеть современными технологиями (например, ChatGPT), чтобы удержать позиции на рынке.

"Несмотря на падение рынка рекламы на 63% в 2022 году, компания "Мегаполис" реализовала ряд проектов для клиентов, генерировала идеи и работала над улучшением инвентаря, что позволило динамично расти и эффективно решать задачи клиентов", - рассказал о главных трендах и вызовах рекламе директор департамента стратегической аналитики и развития "Мегаполис" Виктор Иванченко.

Трансформации креативного рынка во время войны в формате панельной дискуссии обсудили независимый артдиректор Артем Гусев, founder & creative director I am IDEA Игорь Финашкин, Creative Director Leo Burnett Ukraine Анатолий Давыдов и соучредитель Taktika Роман Гурбанов. Модератор – Коста Шнайдер, Chief creative director Publicis Groupe Ukraine and Czech Republic.

"Во время войны изменилась ценность креатива - сейчас он действительно способен менять мир. Мы стали страной общего контекста, и коммуникации должны его отражать, ни в коем случае не спекулируя на войне", - отметил Роман Гурбанов.

Специалисты единогласно согласились, что сегодня важно каждую идею пропускать из-за вопроса "Если эту рекламу увидит военный, то что он почувствует?". Это новый фильтр, с которым обязан работать каждый представитель креативного общества.

"Изменить бренд - это не о внешних изменениях (шрифтах или дизайне), а трансформациях внутри", - поделился стратегией эффективного обновления бренда маркетинг-директор "Meest ПОЧТА" Борис Цомая.

маркетинг-директор "Meest ПОЧТА" Борис Цомая

В перерывах между выступлениями ведущие маркетинг-марафона - главная редактор MMR Екатерина Волошина и телеведущий телеканала "Киев" Игорь Семеныч - награждали победителей премии X-RAY Marketing Awards. Заслуженные награды получили креаторы лучших маркетинговых проектов по версии читательского сообщества MMR и экспертного жюри.

Организаторы, бизнес/медиа бюро ekonomika+ и онлайн-медиа о маркетинге и креативе MMR, благодарят партнеров мероприятия: технологического партнера FAVBET, принимающего партнера, Unit.City, кофейного партнера Foundation, продуктового партнера PepsiCo, угощавших партнеров, Lantmanen AX БКК и Цинка.

А также медиапартнерам: компании "Мегаполис", телеканала "Киев", телеканала "Еспресо", "Радио Хит FM", 33 телеканала, портала Marketer.ua, радио DJ FM, Shanson и Power FM, компании Infovision, онлайн-медиа "Деловая" столица", "Первый бизнес", "Апостроф", "О деньгах", "44.ua", Postfactum, Pay Space, Cases media, платформам ApiX-Drive и Hurma.