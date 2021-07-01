Сперва будет проигрывать по очкам: Британский чемпион пообещал Джошуа проблемы в бою с Усиком

Об этом сообщает talkSPORT.

По его словам, для Джошуа это будет тяжелый бой, который станет еще сложнее из-за того, что Александра Усика к нему готовить Анатолий Ломаченко.

"Это тяжелый бой. Все стало еще сложнее, потому что Усик вернулся к отцу Ломаченко. Они разработают план игры, в котором постараются свести на нет все хорошее, что делает Джошуа. Они попытаются отобрать у него все. Вот что Усик делает так хорошо - он забирает твои сильные стороны, прежде чем начать использовать свои", - рассказал Беллью, которого Усик нокаутировал в ноябре 2018 года в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Он добавил, что Джошуа в начале боя будет уступать Усику по очкам, однако затем подстроится и исправит ситуацию.

"Я думаю, что Джошуа будет проигрывать по очкам, но затем подстроится и догонит его", - сказал Беллью, который был чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что поединок между украинцем и британцем пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.