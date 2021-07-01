Сперва будет проигрывать по очкам: Британский чемпион пообещал Джошуа проблемы в бою с Усиком
Бывший соперник Александра Усика британец Тони Беллью заявил, что у его соотечественника Энтони Джошуа будут большие проблемы в бою с украинцем
Об этом сообщает talkSPORT.
По его словам, для Джошуа это будет тяжелый бой, который станет еще сложнее из-за того, что Александра Усика к нему готовить Анатолий Ломаченко.
"Это тяжелый бой. Все стало еще сложнее, потому что Усик вернулся к отцу Ломаченко. Они разработают план игры, в котором постараются свести на нет все хорошее, что делает Джошуа. Они попытаются отобрать у него все. Вот что Усик делает так хорошо - он забирает твои сильные стороны, прежде чем начать использовать свои", - рассказал Беллью, которого Усик нокаутировал в ноябре 2018 года в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Он добавил, что Джошуа в начале боя будет уступать Усику по очкам, однако затем подстроится и исправит ситуацию.
"Я думаю, что Джошуа будет проигрывать по очкам, но затем подстроится и догонит его", - сказал Беллью, который был чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе.
Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что поединок между украинцем и британцем пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.
- Напомним, 30 июня промоутер Боб Арум заявил, что Александра Усика к поединку с Энтони Джошуа будет готовить Анатолий Ломаченко.
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