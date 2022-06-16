Об этом информирует в телеграмме Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины .

"Во время войны злоумышленники постоянно спекулируют на теме финансовой помощи украинцам, которые пострадали от действий России. Или просят средства якобы на помощь Вооруженным Силам или землякам, которые пострадали от войны, или же для получения такой помощи выманивают данные карт, с которых потом снимают все деньги. Киберполиция с начала войны разоблачила почти 500 человек, причастных к онлайн-мошенничеству", - говорится в сообщении.

Как защитить свои деньги от мошенников в интернете:

Кроме того, правозащитники дают советы, как защитить свой банковский счет:

Сообщать о преступных схемах и кибератаках в Киберполицию .

Сотрудники Киберполиции и Главного сервисного центра МВД обнаружили созданные мошенниками ресурсы, похожие на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb