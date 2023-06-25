Такой точки зрения придерживается бывший заместитель начальника Генерального штаба Польского войска генерал Леон Коморницкий, о чем он заявил 25 июня 2023 года в эфире Polskie radio 24.

"Действия Пригожина были под контролем Путина и разменной монетой в переговорах с Лукашенко, который отказывается вводить свои войска в Украину. Поход на Москву симитировали. Переброска группы "Вагнера" на территорию Беларуси представляет угрозу для северной и западной Украины", - заявил Коморницкий.

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Эксзамначальника Генштаба Войска Польского подчеркнул, что все это происходит в рамках "российских стандартов".

"В России никого не интересует имидж и международное мнение. Там имеет значение только сила, а армия используется для политических решений. Путин уже потерял имидж в мире, когда послал свою армию против украинского народа, он разыскиваемый преступник. Не будем унывать, что Путин пострадал. Он превратит это в успех для внутреннего использования. Внешнее его не интересует. Путину ничего выиграть и ничего терять, он уже все потерял", - отметил генерал.

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Кроме того, по словам Коморницкого, "целью также было завуалировать проблемы России, связанные с войной в Украине".

Наев оценил возможность удара ППК "Вагнера" из Беларуси

Угрозу движения вагнеровцев на Украину теперь уже из Беларуси - если они там теперь действительно появятся во главе с Пригожиным - прокомментировал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев:

"По поводу заявлений о возможном участии ПИК "Вагнер" в нападении на нашу территорию со стороны Республики Беларусь. Хочу всех заверить, что ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. Пока не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках".