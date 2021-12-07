Спасти жизнь тяжелобольных: Украина зарегистрировала инновационный препарат против туберкулеза

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

"Внедрение нового противотуберкулезного препарата "Претоманид" в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному - сохранению жизни около 1300 человек со стойкими формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендуемым целевым показателем ВОЗ", - сказала заведующая отделом управления и противодействия ТБ Центра общественного здоровья Яна Терлеева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Применение лекарства проводится в инновационном режиме BPаL. В Минздраве объясняют, что это режим, когда вместо 4-5 сильнодействующих лекарств используют три препарата и с более коротким сроком приема.Терлеева отметила, что "Претоманид" поможет снизить уровень распространенности и смертности от туберкулеза, который устойчив к лекарственным препаратам."Противотуберкулезный препарат "Претоманид" одобрили для лечения туберкулеза с широкой стойкостью к лечению, а также случаев неудачи лечения мультирезистентного туберкулеза", - отметили в Минздраве.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило "Претоманид" для применения в 2020 году.Украина закупила его в сентябре 2021 года и стала пятой страной в мире, которая предоставила разрешение на использование этого лекарства.