На днях обнародовали интересное социологическое исследование ИНФО САПИЕНС по заказу Центра "Новая Европа". Оно касалось отношения украинцев к евроинтеграционным процессам, в частности, к тому, что Брюссель ставит перед Киевом конкретные требования, без которых членство в ЕС нам не светит. И интересно: 73 процента опрошенных считают, что "евробюрократы" правы, давя на украинскую власть, чтобы она внедряла реформы, принимала нужные законы, боролась с коррупцией, реформировала судебную систему и т.д.

Я, честно говоря, удивился такой позиции почти трех четвертей наших граждан, поскольку в большинстве своем любые "внешние указания" до сих пор воспринимались у нас если с недоверием, то с откровенным скепсисом. Мол, там, на Западе, смотрят на Украину со своей колокольни, не зная, с кем имеют дело. И до агрессивного: а что они здесь потеряли, на каком основании кто-то из-за границы рассказывает, как нам жить.

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Не скажу, что к такой евроориентированной позиции украинцев не привела война. Несмотря на определенную вялость и неторопливость европейцев, нам помогают. И не только оружием и другим снаряжением. Сотни тысяч беженцев нашли приют именно в странах ЕС, а вместе с ним – нужную государственную поддержку, чтобы выжить.

Но… На фоне таких поразительных результатов условного "народного референдума" очень интересны действия власти. Власти, постоянно позиционирующей себя "выразителем" народных мечтаний и надежд, власти, которая (зацитирую здесь недоброй памяти Януковича) хочет "услышать каждого", власти, которая даже самые зашкваренные решения готовы протягивать, угрожая "спросить об этом у народа".

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А действия таковы. Только за последнее время в Украине голосами "слуг народа" в связке с депутатами ОПЗЖ принято или проголосовано в первом чтении несколько не только контроверсионных, а действительно антиевропейских законов. В частности, речь идет о процедуре избрания судей Конституционного суда, законе о медиа. Откровенно буксует судебная реформа, причем в этой области идет реально безумная война судебной мафии, которая создавалась еще во времена печально известного Андрея Портнова.

Речь идет только о фундаментальных вещах, которые Украина сама согласилась сделать, приобретая статус кандидата на членство в ЕС. А есть, так сказать, будничные "ляпы", которые и "ляпами" назвать трудно, это скорее банальные нарушения действующих законов, прикрытые популизмом "зеленого большинства"

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Здесь речь идет только о фундаментальных вещах, которые Украина сама согласилась сделать, приобретая статус кандидата на членство в ЕС. А есть, так сказать, будничные "ляпы", которые и "ляпами" назвать трудно, это скорее банальные нарушения действующих законов, прикрытые популизмом "зеленого большинства".

Сколько шума вокруг выборочного избавления мандатов нардепов от коллаборационной, запрещенной ОПЗЖ! Конечно, есть прописанные процедуры "изгнания" из парламентского рая, но и "монобольшинство", и руководство ВР предпочитает придумывать новые велосипеды, чтобы получить тактически желаемый для них результат. Разумеется, СН часто использует голоса промосковских коллаборантов для нужного количества голосов за законы сомнительного качества. И этот "партийный интерес" далеко не согласуется с интересом страны и настроениями избирателей (см. результаты выше).

Лишив этих лиц (все из них, к слову, находятся за границей) украинского паспорта, президент Зеленский вывел их из-под обвинений в государственной измене (а такие обвинения выдвигались правоохранителями против именно этих коллаборантов)

Более того, под прикрытием псевдопопулистической риторики и эффектных поступков творятся беспрецедентные вещи. К примеру, лишение гражданства Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина, ну и закономерно, — потеря ими парламентских мандатов. Казалось бы, можно только аплодировать. Но фактически, лишив этих лиц (все из них, к слову, находятся за границей) украинского паспорта, президент Зеленский вывел их из-под обвинений в государственной измене (а такие обвинения выдвигались правоохранителями против этих коллаборантов). Ну, потому что негражданин страны не может априори быть государственным изменником.

Возможно, таким образом благодарная власть отдает старые "долги". Кузьмин, избранный вопреки закону, в парламент (потому что в постмайданные годы скрывался за границей и фактически не жил в Украине) в свое время помогал "сливать" дело вагнеровцев в, с позволения сказать, "комиссии" под руководством Марьяны Безуглой. Медведчук и Козак со своими медиаактивами фактически были рупорами "слуг" в самые нужные для этого моменты выборов.

И с таким бэкграундом нынешняя власть собирается в Европу?

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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