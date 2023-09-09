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OPINION

Спасти Маска-"спасителя"

Игорь Гулик
9 сентября, 2023 суббота
18:01
Мнение

Миллиардер и, мягко говоря, чудак, владелец компании SpaceX и социальной сети "Х" (лучше известной как Twitter) Илон Маск снова вляпался в историю

Собственно, это не новость, потому что жизнь этого капризного взрослого ребенка сплошь полна приключениями сомнительного сорта. Капризы Маска имеют под собой определенную подоплеку, вот только справиться с ними не под силу даже гению.

Но насколько бы скандальной ни была его исповедь журналисту и писателю Уолтеру Айзексону, которому Илон поручил написать собственную биографию, все же мне кажется, что история со Starlink и неудачной атакой украинских морских дронов на Севастополь – лишь прикрытие другого, более болезненного для миллиардера и "филантропа" скандала.

Напомним, на прошлой неделе Washington Post опубликовала в разделе "Мнение" отрывок из будущей книги Айзексона, из которого читатели узнали о том, как Маск спас российский Черноморский флот от севастопольского "Перл-Харбора". Узнав о планах украинцев атаковать базу ЧФ надводными беспилотниками, этот "союзник" просто выключил Starlink над Крымом, лишив смертоносные аппараты управления. Биограф утверждает, что Маск лично руководил инженерами, осуществлявшими эту спецоперацию.

Айзексон представляет интересную деталь: перед решением лишить украинцев возможности сразу покончить с российской армадой, которая, к слову, систематически обстреливает мирные города и наносит разрушения и смерти, владелец SpaceX лично звонил послу РФ в США, чтобы любезно поделиться информацией о планах Киева… Дипломат, мол, убедил Маска в том, что Кремль применит ответное ядерное оружие.

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И вот он момент славы: Фигаро-Маск одевает тогу спасителя мира. "Возникла опасная проблема, и он считал, что существует "нетривиальная вероятность", как он сказал, что это может привести к ядерной войне - отчасти ответственным за это будет Starlink", — пишет Айзексон.

Правда, появление колонки в Washington Post, как я предполагаю, вызвано "тривиальным" желанием "спасителя мира" спасти свою репутацию в другом скандале. И он не сравним с тем, что, оказывается, Маск без тени сомнения неблагородно "слил" своему биографу частную переписку с украинским министром Михаилом Федоровым. И Айзексон, в свою очередь, очень точно заметил определенное состоянии своего работодателя: "полный маскианский кризис героя и драмы".

Дело в том, что наш "пацифист" и "спаситель" стал объектом особого внимания Антидиффамационной лиги (ADL) – организации, борющейся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям. И совершенно небезосновательно: Bloomberg недавно опубликовал результаты исследования, согласно которым приобретение Twitter Илоном Маском и серия изменений политики по контенту повлекли за собой резкий всплеск ненависти, жестоких и неточных публикаций на платформе.

Агентство пишет, что за первые три месяца пребывания Маска в должности количество ежедневных твитов, содержащих обиды против темнокожих американцев, возросло более чем в три раза. С октября по март количество твитов, в которых упоминается ЛГБТК+ сообщество, а также оскорбительные высказывания типа "грумер" выросло на 119%. Ненависть в Интернете часто приводит к реальному ущербу: по данным ADL, в этом году количество сообщений об агрессивных действиях в Twitter выросло на 6%. В среднем только 28% антисемитских твитов, о которых сообщает ADL, в период с декабря по январь, были удалены или из-за них наложены санкции.

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Сейчас Маск отделался банальным: мол, он "за свободу слова". Но, похоже, ADL такая отговорка не удовлетворит. И первые понятные бизнесмену последствия уже дали о себе знать: доход "Х" (Twitter) от рекламы в апреле этого года упал на 60 процентов.

Не мне рассказывать Маску о том, что ссориться с ADL крайне опасно. Эти люди очень влиятельны, и если уж берутся за дело, то доводят его до логического финала. Американский миллиардер и "спаситель" может сетовать только на себя и на тех, с кем ему приятно общаться. К примеру, с Владимиром Путиным. Тот тоже неоднократно становился мишенью для критики ADL, и совсем недавно вновь засветился антисемитскими высказываниями о еврейских корнях Зеленского и о том, что мировое "закулисье" поставило еврея во главе Украины, чтобы таким образом "прикрыть" тамошний "нацизм".

Что ж, кто будет спасать "спасителя" Маска, — вопрос риторический.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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