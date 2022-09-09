"Спасибо за сердечный приступ": как украинцы реагируют на тестирование новой системы оповещения от ГСЧС
ГСЧС тестировала новую систему экстренного оповещения. Украинцы в соцсетях отметили, что уведомления их испугали, но их трудно проигнорировать
Об этом сообщает ГСЧС в телеграмме .
"Проинформирован = в безопасности! ГСЧС просит отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с получением тестовых сообщений на смартфоны и мобильные телефоны. Совместно с операторами мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell спасатели продолжают развертывание системы оперативного информирования населения с использованием технологии Cell Broadcast. Это распространенная практика во многих странах Евросоюза - оперативно предупреждать общество об опасности путем рассылки информационных сообщений абонентам", - подчеркнули в заявлении.
В ГСЧС объяснили, что по результатам тестирования устранят недостатки программного обеспечения системы. Это позволит как можно быстрее использовать ее и оповещать украинцев об опасности.
После завершения тестирования сообщения будут отправляться только в случае реальной угрозы чрезвычайной ситуации или ее возникновения и только там, где существует опасность.
Как сообщает Эспрессо.TV, в соцсетях украинцы заметили, что испугались уведомлений, однако система работает.
Пользователь твиттера Stan Maiba отметил, что ценит заботу о гражданах, но звук оповещения тревожен.
Твиттерчук отметил, что получил уведомление даже на планшете, в котором не было сим-карты и выключен Wi-Fi.
На тестирование экстренных оповещений отреагировал и Вячеслав Володин .
"Кто только что обещался - лайк", - написал он.
Пользователь бестолково и обо всем подчеркнула , что уведомление сложно игнорировать.
Коммуникационница студии подкастов IZONE Media и Украинского центра здравоохранения Мария Кравченко рассказала, что получила два уведомления одновременно.
Стендап-комик Егор Шатайло также поделился впечатлениями от тестирования новой системы оповещений.
"ГСЧС, у меня все еще не инфаркт тестируйте дальше", - написал он.
Самый русофобный пирожочек поблагодарил ГСЧС за сердечный приступ и предположил, что отправляющие уведомления проверяют в твиттере, всем ли они пришли.
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