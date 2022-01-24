"Спасибо за отличную идею": Кулеба поддержал инициативу провести Совет министров МИД ЕС в Киеве

Об этом идет речь в Twitter министров.



"В течение второго дня Совета министров МИД ЕС по поводу тревожной ситуации с безопасностью в Украине я повторил позицию Румынии относительно необходимости диалога, но также и сдерживания. Нужен быстрый прогресс в подготовке жестких и заслуживающих доверия санкций ЕС. Предложено изучить организацию встречи Совета министров МИД в Киеве в знак солидарности с Украиной", - написал Ауреску.

Напомним, в понедельник, 24 января, в Брюсселе состоялся Совет министров МИД ЕС. По ее завершению верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель озвучил три направления выхода из кризиса безопасности, который вызвала агрессия Российской Федерации - привлечение РФ к дипломатии, ответ на возможную агрессию и помощь Украине.