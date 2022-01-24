"Спасибо за отличную идею": Кулеба поддержал инициативу провести Совет министров МИД ЕС в Киеве
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал инициативу главы МИД Румынии Богдана Ауреску насчет проведения Совета глав МИД стран Европейского Союза в Киеве
Об этом идет речь в Twitter министров.
"В течение второго дня Совета министров МИД ЕС по поводу тревожной ситуации с безопасностью в Украине я повторил позицию Румынии относительно необходимости диалога, но также и сдерживания. Нужен быстрый прогресс в подготовке жестких и заслуживающих доверия санкций ЕС. Предложено изучить организацию встречи Совета министров МИД в Киеве в знак солидарности с Украиной", - написал Ауреску.
Дмитрий Кулеба поблагодарил Ауреску за это предложение и напомнил, что ранее в декабре 2021 года призвал партнеров к визитам в Украину в начале 2022 года.
"Дорогой друг, спасибо за эту замечательную идею. Ранее в декабре я призвал партнеров Украины именно к таким действиям: визитам в Украину в январе-феврале. Мы будем рады приветствовать глав дипломатии стран ЕС в Киеве для проведения заседания Совета министров иностранных дел ЕС", - написал Кулеба.
- Напомним, в понедельник, 24 января, в Брюсселе состоялся Совет министров МИД ЕС. По ее завершению верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель озвучил три направления выхода из кризиса безопасности, который вызвала агрессия Российской Федерации - привлечение РФ к дипломатии, ответ на возможную агрессию и помощь Украине.
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