"Спасибо тебе, низкий тебе поклон". Школьник из Прилук шесть лет передает на фронт домашнюю выпечку

Такова благодарность за домашние лакомства, которые он вместе с семьей регулярно передает на фронт, сообщает Еспресо.TV .



На передовой особенно ждут пирожков, булочек и тортов от семьи Трембы, говорится в сюжете местной телекомпании.



"Когда ты сидишь там, в окопе, в земле, хочется порой домашнего чего-то, ну, военная пища - она военная пища, и одна тушенка каждый день, просто домашнее сами понимаете, когда ты девять месяцев сидишь в окопе по колено в грязи, то есть очень приятно это ", - говорит воин АТО Александр, который передал подарки юному волонтеру.



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"Спасибо тебе, низкий тебе поклон", - обратился военнослужащий к Дмитрию.

За шесть лет Дмитрий вместе с бабушкой Людмилой передали бойцам на передовую сотни литров борща, более 400 кг домашней выпечки, однако такой большой благодарности и признания, признаются, не ожидали."Награды и подарки Дмитрию вручали в торжественной обстановке перед всем классом, руку пожал сам директор школы, а морской пехотинец Александр еще и научил, как правильно носить берет морской пехоты", - отмечают журналисты из Прилук.