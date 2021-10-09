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Главная война с Россией "Спасибо тебе, низкий тебе поклон". Школьник из Прилук шесть лет передает на фронт домашнюю выпечку

"Спасибо тебе, низкий тебе поклон". Школьник из Прилук шесть лет передает на фронт домашнюю выпечку

9 октября, 2021 суббота
14:53
война с Россией

За постоянную поддержку военнослужащих на востоке пятиклассник Дмитрий Тремба из города Прилуки, Черниговской области, получил форменные шеврон, берет и грамоту 36-й бригады морских пехотинцев ВСУ

Такова благодарность за домашние лакомства, которые он вместе с семьей регулярно передает на фронт, сообщает Еспресо.TV .

На передовой особенно ждут пирожков, булочек и тортов от семьи Трембы, говорится в сюжете местной телекомпании.

"Когда ты сидишь там, в окопе, в земле, хочется порой домашнего чего-то, ну, военная пища - она военная пища, и одна тушенка каждый день, просто домашнее сами понимаете, когда ты девять месяцев сидишь в окопе по колено в грязи, то есть очень приятно это ", - говорит воин АТО Александр, который передал подарки юному волонтеру.

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"Спасибо тебе, низкий тебе поклон", - обратился военнослужащий к Дмитрию.



За шесть лет Дмитрий вместе с бабушкой Людмилой передали бойцам на передовую сотни литров борща, более 400 кг домашней выпечки, однако такой большой благодарности и признания, признаются, не ожидали.

"Награды и подарки Дмитрию вручали в торжественной обстановке перед всем классом, руку пожал сам директор школы, а морской пехотинец Александр еще и научил, как правильно носить берет морской пехоты", - отмечают журналисты из Прилук.


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сладости
выпечка
новости Черниговщины
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