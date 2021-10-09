"Спасибо тебе, низкий тебе поклон". Школьник из Прилук шесть лет передает на фронт домашнюю выпечку
За постоянную поддержку военнослужащих на востоке пятиклассник Дмитрий Тремба из города Прилуки, Черниговской области, получил форменные шеврон, берет и грамоту 36-й бригады морских пехотинцев ВСУ
Такова благодарность за домашние лакомства, которые он вместе с семьей регулярно передает на фронт, сообщает Еспресо.TV .
На передовой особенно ждут пирожков, булочек и тортов от семьи Трембы, говорится в сюжете местной телекомпании.
"Когда ты сидишь там, в окопе, в земле, хочется порой домашнего чего-то, ну, военная пища - она военная пища, и одна тушенка каждый день, просто домашнее сами понимаете, когда ты девять месяцев сидишь в окопе по колено в грязи, то есть очень приятно это ", - говорит воин АТО Александр, который передал подарки юному волонтеру.
Читайте также: Бойцы с передовой записали на видео ответ Киве, который поздравил Путина с днем рождения
"Спасибо тебе, низкий тебе поклон", - обратился военнослужащий к Дмитрию.
За шесть лет Дмитрий вместе с бабушкой Людмилой передали бойцам на передовую сотни литров борща, более 400 кг домашней выпечки, однако такой большой благодарности и признания, признаются, не ожидали.
"Награды и подарки Дмитрию вручали в торжественной обстановке перед всем классом, руку пожал сам директор школы, а морской пехотинец Александр еще и научил, как правильно носить берет морской пехоты", - отмечают журналисты из Прилук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.64
- Актуальное
- Важное