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"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" Режиссер Терри Ґиллиам опозорился на кинофестивале
Известный британский режиссер и комедийный актер Терри Гиллиам, который снял такие фильмы, как "Братья Гримм", "Двенадцать обезьян", "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", попал в скандал на Одесском международном кинофестивале
Когда он получал награду за вклад в мировое киноискусство, художник стал благодарить Россию, а не Украину. Соответствующее видео появилось в сети, передает Еспресо.TV .
Ведущая церемонии закрытия фестиваля Янина Соколова указала режиссеру на его ошибку.
Позже, Гиллиам пояснил журналистам, что растерялся и "потерял связь с реальностью" зная, что автор легендарного фильма "Броненосец " Потемкин " Сергей Эйзенштейн был советским режиссером.
Также он "был сбит с толку особой атмосферой кино и Потемкинской лестницы".
Чуть позже Терри Гиллиам в отдельном видео поблагодарил Одессу и Украину.
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