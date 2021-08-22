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"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" Режиссер Терри Ґиллиам опозорился на кинофестивале

22 августа, 2021 воскресенье
18:00
Культура

Известный британский режиссер и комедийный актер Терри Гиллиам, который снял такие фильмы, как "Братья Гримм", "Двенадцать обезьян", "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", попал в скандал на Одесском международном кинофестивале

Когда он получал награду за вклад в мировое киноискусство, художник стал благодарить Россию, а не Украину. Соответствующее видео появилось в сети, передает Еспресо.TV .



Ведущая церемонии закрытия фестиваля Янина Соколова указала режиссеру на его ошибку.

Позже, Гиллиам пояснил журналистам, что растерялся и "потерял связь с реальностью" зная, что автор легендарного фильма "Броненосец " Потемкин " Сергей Эйзенштейн был советским режиссером.

Также он "был сбит с толку особой атмосферой кино и Потемкинской лестницы".

Чуть позже Терри Гиллиам в отдельном видео поблагодарил Одессу и Украину.
 



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Одесса
Одесский кинофестиваль
кинофестиваль
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