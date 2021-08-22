"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!" Режиссер Терри Ґиллиам опозорился на кинофестивале

Когда он получал награду за вклад в мировое киноискусство, художник стал благодарить Россию, а не Украину. Соответствующее видео появилось в сети, передает Еспресо.TV .

Ведущая церемонии закрытия фестиваля Янина Соколова указала режиссеру на его ошибку.Позже, Гиллиам пояснил журналистам, что растерялся и "потерял связь с реальностью" зная, что автор легендарного фильма "Броненосец " Потемкин " Сергей Эйзенштейн был советским режиссером.Также он "был сбит с толку особой атмосферой кино и Потемкинской лестницы".Чуть позже Терри Гиллиам в отдельном видео поблагодарил Одессу и Украину.