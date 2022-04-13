Спасибо Польше за эту большую поддержку в такое время, мы этого никогда не забудем, - футболист сборной Украины, играющий за варшавскую "Легию"
Украинский полузащитник варшавской "Легии" Игорь Харатин поблагодарил поляков за поддержку Украины и нашего народа
Об этом Харатин написал в своем Instagramе.
"Украина – это сильная и свободная нация, которая борется за свое будущее! За нами правда, за нами сила! Спасибо Легии, спасибо Польше за эту большую поддержку в такое время, мы этого никогда не забудем", - написал полузащитник Игорь Харатин.
27-летний Харатин выступает за "Легию" с начала этого сезона. На его счету 2 гола и 2 ассиста в 24 матчах за варшавский клуб.
Вчера, 12 апреля, "Легия" и "Динамо" провели благотворительный товарищеский матч. Харатин был капитаном поляков.
- В сентябре Харатин заявил, что гордится своей командой после победы над российским "Спартаком" в Москве в Лиге Европы.
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