Об этом он написал в твиттере.

"Свободный мир с нами, пока мы не победим. Сила Украины сейчас: повышенный экономический потенциал, лучшая тренировка для украинской армии, современная логистика", – заявил он.

Он также поблагодарил партнеров Украины за поддержку и "новые инициативы". Министр обороны отметил, что ожидает значительных результатов к следующей встрече в Германии.

Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.

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