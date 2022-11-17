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"Спасибо партнерам за поддержку и новые инициативы", - Резников об итогах встречи в "формате Рамштайн"

17 ноября, 2022 четверг
01:57
Новости

Министр обороны Алексей Резников подвел итоги состоявшейся 16 ноября седьмой встречи в "формате Рамштайн".

Об этом он написал в твиттере.

"Свободный мир с нами, пока мы не победим. Сила Украины сейчас: повышенный экономический потенциал, лучшая тренировка для украинской армии, современная логистика", – заявил он.

Он также поблагодарил партнеров Украины за поддержку и "новые инициативы". Министр обороны отметил, что ожидает значительных результатов к следующей встрече в Германии.

  • Напомним, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн". Министр обороны Алексей Резников заявил , что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.
  • Министр обороны США Ллойд Остин сообщил , что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на "Рамштайне". Речь идет о поставках систем ПВО, артиллерии, боеприпасов и зимнего снаряжения.

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