"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил подписчиков в Instagram с 9 мая российским лозунгом

Фото Ломаченко выложил в Instaram.

На них он в честь возлагает цветы к памятнику вместе с отцом Анатолием Ломаченко и сыном. На одном из фото на гранитной плите видна надпись Ломаченко Василий Иванович.

"Спасибо деду за победу. С Днем победы", - подписал фото Ломаченко.

Василий Ломаченко после начала полномасштабной российской агрессии отказался покидать Украину и вступил в ряды терробороны в Белгород-Днестровском. Из-за этого у него сорвалось сражение против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) австралийца Джорджа Камбососа.

9 мая 2021 Василий Ломаченко пришел возлагать цветы к мемориалу погибшим во Второй мировой войне с портретом своего деда.

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