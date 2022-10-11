Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный, сообщает телеграм Минобороны Украины.

"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую провели польские побратимы. Именно Польша передала комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами". Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!" - написал Валерий Залужный.

Напомним, украинская разведка сообщает , что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

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