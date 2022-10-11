"Спасибо братьям-полякам": за двое суток украинские ЗРК сбили 9 из 11 дронов "Shahed-136", - Залужный
Именно Польша передала комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами
Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный, сообщает телеграм Минобороны Украины.
"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую провели польские побратимы. Именно Польша передала комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами". Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!" - написал Валерий Залужный.
- Напомним, украинская разведка сообщает , что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.3
Покупка 40.3Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.95
- Актуальное
- Важное