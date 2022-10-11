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Главная война с Россией "Спасибо братьям-полякам": за двое суток украинские ЗРК сбили 9 из 11 дронов "Shahed-136", - Залужный

"Спасибо братьям-полякам": за двое суток украинские ЗРК сбили 9 из 11 дронов "Shahed-136", - Залужный

11 октября, 2022 вторник
21:56
война с Россией

Именно Польша передала комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный, сообщает телеграм Минобороны Украины.

"За двое суток расчетами зенитного ракетного дивизиона было сбито 9 из 11 БПЛА "Shahed-136". Это результат качественной подготовки наших зенитчиков, которую провели польские побратимы. Именно Польша передала комплексы, из которых советскими ракетами украинцы сбивают иранские дроны, запущенные россиянами". Это реалии сегодняшней войны. Спасибо братьям-полякам!" - написал Валерий Залужный.

  • Напомним, украинская разведка сообщает , что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

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Польша
Валерий Залужный
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