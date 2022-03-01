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"Спасибо, братья! Гады! Сдохните!": захватчики нанесли авиаудар по центру Харькова. ВИДЕО
Утром 1 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по расположенному в центре Харькова Майдану Свободы - самой большой площади Европы
Видео удара и последствия взрыва обнародовало в Telegram Общественное Харьков.
По данным Общественного, по Майдану Свободы ударили в 8:01. Снаряд попал в здание облгосадминистрации.
"Центр, Сумская, несколько метров от Рады, разворотило дверь, повыбивало стекла. Совсем близко от Рады. Дом, метро, бомбоубежище, Дворец пионеров, стекла в окнах повыбивало", - говорят авторы одного из видео с места событий.
Русскоязычная харьковчанка на русском языке "поблагодарила" россиян и пожелала сдохнуть.
"Спасибо, братья! Братья, блин! Гады! Сдохните!" – воскликнула женщина.
Снаряды захватчиков также попали в другие места в центре Харькова.
"Только что прилетело. Центр. Площадь пяти углов", - говорит автор видео.
- Напомним, накануне захватчики обстреляли жилые районы Харькова из "Градов", а 27 февраля прорвались в город на военной технике, но были обезврежены украинцами.
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