"Спасибо, братья! Гады! Сдохните!": захватчики нанесли авиаудар по центру Харькова. ВИДЕО

Видео удара и последствия взрыва обнародовало в Telegram Общественное Харьков.



По данным Общественного, по Майдану Свободы ударили в 8:01. Снаряд попал в здание облгосадминистрации.

"Центр, Сумская, несколько метров от Рады, разворотило дверь, повыбивало стекла. Совсем близко от Рады. Дом, метро, бомбоубежище, Дворец пионеров, стекла в окнах повыбивало", - говорят авторы одного из видео с места событий.Русскоязычная харьковчанка на русском языке "поблагодарила" россиян и пожелала сдохнуть."Спасибо, братья! Братья, блин! Гады! Сдохните!" – воскликнула женщина.Снаряды захватчиков также попали в другие места в центре Харькова."Только что прилетело. Центр. Площадь пяти углов", - говорит автор видео.