Спасибо Байдену за решительный удар в "сердце военной машины Путина",- Зеленский о запрете импорта российской нефти в США

Об этом говорится в твиттере Зеленского, передает Еспресо.TV

"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в том числе за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке. Призываю другие страны последовать этому примеру", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 марта, США наложили эмбарго на покупку у российской нефти, газа и угля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb