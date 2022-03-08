Я буду биться и возьму в руки оружие, - тренер Ребров пообещал вернуться в Украину
Спасибо Байдену за решительный удар в "сердце военной машины Путина",- Зеленский о запрете импорта российской нефти в США
Президент Украины поблагодарил США и президента Байдена за новые санкции против России
Об этом говорится в твиттере Зеленского, передает Еспресо.TV .
"Спасибо США и президенту Байдену за личное лидерство и решительный удар в сердце военной машины Путина, в том числе за запрет российской нефти, газа и угля на американском рынке. Призываю другие страны последовать этому примеру", - говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня, 8 марта, США наложили эмбарго на покупку у российской нефти, газа и угля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-2°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное
2022, среда
9 мартa
2022, вторник
8 мартa
22:26
Россию исключили из отбора на Чемпионат мира по футболу. Матч Украины перенесли на июнь, - ФИФА
22:15
Гладковский обратился к ВАКСу с требованием перечислить более 10 миллионов гривен залога на нужды ВСУ
21:49
Украинские разведчики показали жетоны уничтоженных "вагнеровцев", воюющих в составе российской армии
21:42
Польша готова передать США все истребители МиГ-29 для помощи Украине, но просит другие самолеты взамен
21:18
Эксклюзив
Пассажиропоток на границах Украины с ЕС остается очень активным, - представитель Госпогранслужбы
21:13
Обновлено
Обновлены модели iPhone и iPad Air: Apple провела весеннюю презентацию технологических новинок. Тим Кук в синем свитере и желтых Apple Watch
20:47
Литва, Польша, Эстония и Германия ведут расследование военных преступлений России в Украине, - Венедиктова
20:47
Эксклюзив
Уничтожать нужно прежде всего российскую технику: именно она, а не солдаты, является основой российской армии, – военный эксперт
19:59
Мы будем биться повсюду. И мы не сдадимся, - Зеленский процитировал Черчилля в обращении к парламенту Великобритании
19:56
Эксклюзив
Притула обратился к работникам блокпостов в западных регионах: не держите машины с гуманитарной помощью
19:11
В целях восполнения потерь: РФ под видом учебных сборов осуществляет скрытую мобилизацию, - Генштаб
18:31
Украинцев призвали устроить "сафари" на предательницу Поклонскую, которая приехала на Херсонщину с "гумпомощью" РФ
18:26
В Житомирской области взяли в плен бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону врага
18:16
Россия попыталась высадить десант на Харьковщине, часть уничтожена, другие - бежали на территорию РФ, - ОВА
18:07
"Такая же цензура, как в Кремле": МИД отреагировал на запрет ООН использовать слова "война" или "вторжение" в отношении Украины