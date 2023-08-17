Спасение от наводнения: украинские спасатели в Словении изменили направление русла реки
Украинские спасатели в Словении изменили направление русла на одном из участков реки Савинья во время восстановительных работ после большого наводнения
Об этом сообщает на Facebook ГСЧС Украины.
"Это было основной задачей на одной из локаций. Работы проводились для того, чтобы укрепить от дальнейшего оползня и размывания противоположный берег и таким образом предотвратить разрушение жилых домов", - отметили в ГСЧС.
Сообщается, что украинские специалисты работали в течение пяти дней. С помощью экскаваторов в пределах русла реки было перемещено около четырех тысяч кубических метров камня, песка и ила.
Всего с начала работ в Словении специалисты ГСЧС Украины расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 м дамбы и укрепили около 500 м береговой линии.
Кроме того, спасатели помогли местным жителям в разборке дома и трех деревянных конструкций, разрушенных в результате наводнения.
- В результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Известно о жертвах .
- 11 августа украинские спасатели отправились на помощь коллегам из Словении - страна страдает от наводнения и нуждается в поддержке.
- В спасательной миссии приняли участие 51 боец ГСЧС и 19 единиц техники. Ее лично встретил премьер Словении.
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