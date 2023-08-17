Об этом сообщает на Facebook ГСЧС Украины.

"Это было основной задачей на одной из локаций. Работы проводились для того, чтобы укрепить от дальнейшего оползня и размывания противоположный берег и таким образом предотвратить разрушение жилых домов", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что украинские специалисты работали в течение пяти дней. С помощью экскаваторов в пределах русла реки было перемещено около четырех тысяч кубических метров камня, песка и ила.

Всего с начала работ в Словении специалисты ГСЧС Украины расчистили 870 метров русла, обустроили более 200 м дамбы и укрепили около 500 м береговой линии.

Кроме того, спасатели помогли местным жителям в разборке дома и трех деревянных конструкций, разрушенных в результате наводнения.